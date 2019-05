Kandidáti na europoslancov Štefanec vs. Nicholsonová v pomyselnom ringu: Čo spravíme v Bruseli

Už o týždeň si Slováci vyberú nových europoslancov, ktorí ich budú zastupovať v Bruseli.

Nový Čas sa zhováral s jednotlivými zástupcami ôsmich politických strán. V rozhovoroch prezrádzajú, prečo vôbec kandidujú na lukratívnu pozíciu a čo chcú pre Slovensko presadiť. Ako prví sa do pomyselného ringu dostáva konzervatívec verzus liberálka.

Ivan Štefanec (KDH)

Otvoriť galériu Ivan Štefanec (KDH) Zdroj: Michal Hanko

Vy ste súčasný europoslanec. Čo ste za posledných 5 rokov vybojovali pre Slovákov?

- Bojoval som za rovnakú kvalitu výrobkov. Podarilo sa nám pomenovať nedodržiavanie týchto pravidiel ako nekalú obchodnú praktiku s možnosťou postihov. Sám som sa venoval tejto problematike tri roky a ukazoval som kolegom, že to je problém, keď sa pod rovnakou značkou predáva iná kvalita. Bol som aktívny pri podpore malých farmárov a podnikateľov, ktorých som pozval do Bruselu a ako vidíme, ľady sa pohli. V neposlednom rade sa nám podarilo zrušiť roamingové poplatky a máme lacnejšie volanie, či geoblokovanie na internete, čo zaručilo lepšie a dostupnejšie nákupy na internete.

Čo bolo najťažšie?

- Boj za malých farmárov, kde som bol sám a trvalo mi dlhší čas, než som presvedčil kolegov, že je to naozaj dôležité a boj za ľudí, ktorým je krivdené a potrebujú pomoc je boj nielen KDH, ale celej frakcie.

Čo chcete dokázať v novej päťročnici?

- Chcem pokračovať v tejto službe a najmä zastávať sa malých podnikateľov, aby mali lepší prístup k úverom a tvorilo sa viac pracovných miest v odľahlých regiónoch. Chceme, aby viac a lepšie platená práca prišla do regiónov, čo sa dá lepšími európskymi prostriedkami - aj podporou infraštruktúry a digitalizácie. Chceme, aby rodina držala spolu a nemuseli odchádzať do zahraničia.

Ľudia v regiónoch na Slovensku kritizujú Európsku úniu?

- Vnímanie EÚ je väčšinou pozitívne, ale vnímajú nespravodlivosť v rozdeľovaní európskych dotácií a vyrovnávaní regionálnych rozdielov. Nie celkom sa nám to darí, preto je potrebné zlepšiť čerpanie eurofondov a nasmerovať ich do menej rozvinutých regiónov.

Ak by ste chceli presvedčiť euroskeptika, že EÚ je dobrý projekt, čo mu poviete?

- Je to unikátny projekt, ktorý priniesol na kontinent mier. Je dôležité, aby pokračoval v politike mieru aj za hranicami únie. Únia nám vytvorila šancu pre rozvoj, odbúraním hraníc a exportom. Slovensko je malá krajina, až 85 % exportu ide na európsky trh. Slováci môžu rozhodovať o svojej Únii tak, ako nikdy.

Mnohé strany hovoria o tom, že Úniu treba zreformovať.

-EÚ sa mení a je dobré, že ju môžeme meniť my. Som za to, aby pokračovala integrácia tam, kde je to dobré pre občanov. Napríklad spoločný digitálny trh, aby sme mali možnosť kupovať cez internet bez ohľadu na to, kde sme. Aby sme mali nižšie ceny energií, keďže na Slovensku platíme za plyn viac než Nemci. Nižšie ceny dokážeme dosiahnuť len tým, že budeme spolupracovať v EÚ a spoločne nakupovať tieto suroviny. Viac spolupráce potrebujeme aj v oblasti bezpečnosti a upevniť našu spoločnú európsku menu. Na druhej strane som za zachovanie národnej suverenity v oblasti rodinnej politiky, kultúrno-etickej politiky či daní, o ktorých musíme rozhodovať tu.

Bolo by prospešné vytvorenie spoločnej európskej armády?

- Áno, súvisí s tým, že musíme v Európe viac spolupracovať. Snažíme sa z pozície EÚ dotlačiť jednotlivé orgány, aby zdieľali bezpečnostné informácie. Som za, aby bezpečnostné sily boli kompatibilné a sústredili sa aj na ochranu občanov v oblasti kybernetickej bezpečnosti a dezinformácií. Armáda je len jeden z prvkov spoločnej bezpečnostnej stratégie.

Vedie sa zákopová vojna medzi liberálmi a konzervatívcami. Ako sa dajú zbližovať tieto tábory?

- Treba si názor vypočuť. Vždy hovoríme, že rešpektujeme občianske práva človeka aj jeho osobnú slobodu, ale jedným dychom dodávame, že ochraňujeme rodinu. Ľudstvo sa rozvíjalo, odkedy začalo žiť v rodine - či ekonomicky, sociálne aj kultúrne. Aj do budúcna je dôležitý tradičný model rodiny a jeho ochrana. Rodina je muž, žena a deti a táto téma je silná aj na európskej úrovni. Keď tam však nenájdeme zhodu, tak práve preto presadzujeme v tejto oblasti národnú suverenitu. Aby si štáty rozhodli, čo si želajú ich občania.

Čo si myslíte o posilňovaní euroskepticizmu? Je hrozbou pre EÚ?

- Vyzerá to tak, že takýchto názorov bude viac v europarlamente. Vidíme, čo sa deje v Británii a ten chaos, ktorý panuje. To je najkrajší príklad toho, kam až populizmus môže dôjsť. Populizmus je cesta do slepej uličky, ktorý nepomáha ľuďom a vytvára neistotu a slepé uličky. Tento proces zjednotil ostatné krajiny EÚ, ktoré si uvedomujú, že treba viac spolupracovať, aby sme vyriešili dôležité výzvy - klimatické, terorizmus, neriadená migrácia.

Ako sa budete angažovať v domácej politike?

- Každý týždeň som bol na Slovensku, mám svoju kanceláriu v Bratislave aj Košiciach a pomohlo mi to v mojej práci, aby som nasával podnety, ktoré som potom premietal do svojej práce.

Ako sa chcete vymedzovať voči ĽS NS, ktorá má konzervatívnu rétoriku, ale oveľa radikálnejšiu?

- Som presvedčený, že sme úplne iní. My sme tí, ktorí poctivo pracujú a riešia problémy ľudí. Tí druhí len deklarujú, ale neriešia. Pán Kotleba bol županom a aký bol výsledok? Ľudia mu to dali jasne najavo. KDH je proeurópska strana na rozdiel od ĽS NS. Máme jasné hodnotové ukotvenie. Kresťanskí demokrati založili európsky projekt a sme pevnou súčasťou najsilnejšej frakcie na európskej úrovni. To, čo hovoríme, dokážeme aj presadiť na rozdiel od extrémistov, ktorí aj keď budú úspešní, tak budú len na okraji.

V parlamente v súčasnosti KDH nie je, ale posledné roky sa v súčasnej koalícii zopakovali rokovania s kotlebovcami. Vy si viete predstaviť spoluprácu s poslancami tejto strany v europarlamente?

- Úprimne si to neviem predstaviť, pretože ten program, s ktorým ide do europarlamentu táto strana, nie je kompatibilný, ale počúvam každý názor a budem počúvať aj iné. Nevidím ale tie styčné body. Aj extrémne názory treba poraziť argumentmi a v diskusii. Ja sa tomu nevyhýbam. V konečnom dôsledku vyhráva program spolupráce, nie ten, ktorý je na okraji. My budeme presadzovať program kresťansko-demokratického hnutia na podporu tých najslabších - malých podnikateľov, farmárov a podporu tradičnej rodiny.

Andrej Danko spustil diskusiu o zakotvení zahraničnej politiky Slovenska. Majú jeho cesty do Ruska opodstatnenie?

- Spolupracovať treba s každým, ale treba rozlišovať úprimnú snahu a politické signály, ktoré pán Danko dáva a sú neprijateľné. Politici by spolu mali komunikovať. Nič proti tomu, keď sa ide politik stretnúť s predstaviteľom iného štátu. To je v poriadku. Čo je donebavolajúce, tak to, že Danko sa stretáva s človekom so sankčných zoznamov. Predseda vlády o týchto zoznamoch každého pol roka hlasuje a na druhej strane pán Danko pozýva Volodina zo sankčných zoznamov na Slovensko. To poškodzuje postavenie Slovenska v zahraničí.

Ponechať ruské sankcie?

- K tomuto stavu došlo po tom, čo Rusko anektovalo územie iného štátu. Rusko stále podporuje inváziu na východe Ukrajiny. My máme len mierové nástroje, ktoré sme použili - a to sankcie. Pokiaľ sa nezmení politika Ruska, tak treba používať tieto nástroje.

Vyčítajú vám Slováci plat v europarlamente, ktorý je vyšší ako na Slovensku?

- V tejto kampani ani nie. Bolo to témou v minulosti, ale pre mnohých je to stále atraktívne. Ja zo svojho príjmu prispievam tým, ktorí to potrebujú.

Koľko teda konkrétne zarábate?

- Je to momentálne 6 600 € v čistom. K tomu prislúchajú aj denné diéty zhruba 300 € podľa toho, ako často navštevujem európsky parlament. Z toho hradím ubytovanie, stravu a podobné náklady.