Petrovický je jediný pamätník, ktorý na MS zažil duel s Britániou: Roky letia, teraz už mám aj bradu

Nabitý program! Slováci po včerajšom súboji s Francúzskom (skončil sa po uzávierke) nastúpia už dnes o 20.15 na ďalší duel A-skupiny proti Veľkej Británii. Zatiaľ s najslabším tímom skupiny sme v príprave vyhrali 6:1 a nič iné ako tri body si hráči i fanúšikovia nepripúšťajú ani teraz. Špeciálny zápas absolvuje aj asistent Róbert Petrovický (45)!

Ako bývalý vynikajúci útočník nastúpil v roku 1995 v B-kategórii na MS v Bratislave proti „kráľovskému“ výberu a pri triumfe 7:3 strelil aj dva góly. „Bože, veď odvtedy ubehlo už 24 rokov. Už mám bradu aj šediny,“ zavtipkoval na úvod asistent Craiga Ramsayho.

„Spomínam si na tento turnaj, bolo to v Bratislave a tiež to bol veľký divácky ošiaľ, veď sme išli za postupom do najvyššej A-kategórie, čo sa nám aj podarilo. Niekde mám aj odložený dres na pamiatku. Ale konkrétne na duel s Veľkou Britániou si už nespomeniem, veď sú to roky a rýchlo to naozaj beží,“ pokračoval Petrovický, ktorý sa vyjadril aj na margo dnešného súboja s týmto protivníkom. „Nič iné ako víťazstvo si nepripúšťame. Bude to iný duel ako v príprave, kde sme ich zdolali 6:1, ale toto sú majstrovstvá sveta. Isto budú hrýzť, ale my sme favorit a musíme diktovať hru,“ dodal na záver.

Vzájomné zápasy:

* 2019 Slovensko - V. Británia 6:1

(príprava)

* 1995 Slovensko - V. Británia 7:3

(MS B-kategórie)

* 1993 Slovensko - V. Británia 7:1

(ZOH kvalifikácia)