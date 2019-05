Samuel Buček si našiel nové pôsobisko: Prestup mu vybavil klub z NHL

Slovenský hokejový útočník Samuel Buček bude v nasledujúcej sezóne pôsobiť vo fínskej najvyššej súťaži v tíme KooKoo Kouvola.

Stále iba 20-ročný krídelník odohral za HK Nitra v uplynulej edícii Tipsport ligy v základnej časti 53 zápasov so ziskom 51 bodov (30+21). V play-off si pripísal 14 bodov (9+5) v 18 štartoch a dostal Zlatú korčuľu pre najužitočnejšieho hráča vyraďovacích bojov. "Nitrianskym fanúšikom ďakujem za rozprávkovú sezónu, na ktorú budem ešte dlho spomínať. Sú jednoznačne najlepší na Slovensku. Verím, že si v Nitre v jeden deň ešte zahrám, ale až keď budem starší a skúsenejší," povedal talentovaný útočník pre mynitra.sme.sk

Odchovanec "corgoňov" si vyskúša tretí zahraničný angažmán v kariére. V minulosti účinkoval v zámorských juniorských súťažiach QMJHL a USHL. "Ťažko sa mi odchádza, ale idem za svojim snom, ktorý odmalička naháňam a dúfam, že sa splní. Je to len na mne," pokračoval člen širšieho kádra seniorskej reprezentácie, ktorého prestup do Fínska sa zrealizoval vďaka vedeniu Detroitu Red Wings. "Podpísal som zmluvu na dva roky, pôjde so mnou aj priateľka. Prestup do tímu KooKoo mi zariadili ľudia z organizácie 'červených krídel'. V Kouvole som ešte nebol, ani v klube nikoho nepoznám, ale posunie ma to vpred. V lete absolvujem aj kemp Detroitu, kam pôjdem 23. júna," dodal.