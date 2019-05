Autobus odfrčal bez Dominika, jeho veci odcestovali do Plzne: Do cieľa sa nedostal a ešte aj prišiel o cennosti

Priateľka cestujúceho Dominika (42), ktorý išiel autobusom verejnej dopravy z Prešova do Plzne tvrdí, že šofér odišiel zo zastávky v Trenčíne skôr ako mal. Muž tak zostal na stanici a jeho veci nestrážené cestovali do Česka.

K udalosti malo dôjsť ešte začiatkom apríla. Aj napriek sťažnosti, cestujúci zatiaľ nedostal naspäť tablet, kľúče od auta a mobil. „Dominik mi povedal, že šofér v Trenčíne ohlásil 15 minútovú prestávku. Takže vystúpil s tým, že sa do tohto času vráti naspäť do vozidla. Keď sa tam však dostavil v časovom limite, autobus už na zastávke nebol,“ povedala jeho priateľka Ľudmila (34) a pokračovala. „Kedy presne odišiel, nevie, ale pýtal sa iných cestujúcich na stanici a tí mu povedali, že vyštartoval zo zastávky po 8-10 minútach po svojom príchode.”

Dominika našťastie odviezol do Plzne iný vodič. „Následne sa snažil zistiť, kde by jeho veci mohli byť. V Plzni sa stanici onedlho na to vyhľadal šoféra, s ktorým docestoval do Trenčína. Ten mu povedal, že jeho veci sú v Prešove. Bola som tam osobne, ale nič sa nenašlo,” poznamenala sklamaná Ľudmila. Jej priateľ sa obrátil aj na oddelenie strát a nálezov, ale dostal negatívnu odpoveď. „Veci sa stratili. Zamestnávateľ teraz od Dominika požaduje uhradiť škodu 6000 Kč (233 €), keďže išlo o firemný majetok. Neviem prečo by mal platiť, keď nie je na vine,” zamýšľa sa Ľudmila.

Odškodnia ho?

Martina Čmielová, hovorkyňa spoločnosti Flixbus

Cestujúci na zastávkach, alebo pri prestupoch opúšťají autobus na vlastnú zodpovednosť a sú povinní vrátiť sa v čase naplánovaného odjazdu. Konkrétny autobus v ten deň odchádzal z Trenčína podľa cestovného poriadku, čo dokladujú časové a miestne údaje z GPS na palube vozidla. Pred odjazdom bohužiaľ vodič nezistil, že jeden cestujúci chýba. Z povahy veci nie je možné toto kontrolovať na každej zastávke. Keď cestujúci z nejakého dôvodu musí opustiť vozidlo, doporučujeme, aby si z bezpečnostných dôvodov brali so sebou príručnú batožinu a autobus mali vždy na očiach. Nároky na odškodnenie sú stanovené v prepravných podmienkach. Je potrebné vyplniť formulár na našich stránkach a keď sme oznámili, že predmet nebol nájdený, požiadať o kompenzáciu. Cenné veci však musia byť prepravované v príručnej a nie v bežnej batožine. Musia zároveň zostať pod dohľadom cestujúceho, čo stanovujú naše prepravné podmienky.