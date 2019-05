Jennifer Lopez na svojom Youtube účte čoraz viac odhaľuje súkromie a prípravy na koncerty, či predstavenia. V jednom z posledných videí sme nahliadli aj na jej zvukovú skúšku, kde ju prišla navštíviť 11-ročná dcéra Emme, ktorá zaspievala pieseň If I Ain’t Got You od Alicie Keys. Gény zdedila po mame a táto prespievaná verzia je na jej vek takmer dokonalá.