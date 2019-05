Kukučkovi sa splnil sen: Z bývalého hráča reprezentačný kouč

Pred desaťročím "pobláznili" hádzanárske Slovensko úspešným účinkovaním na majstrovstvách sveta v Chorvátsku, kde obsadili 10. miesto.

Teraz sa pokúsia vytiahnuť slovenskú mužskú reprezentáciu z hádzanárskeho suterénu, kam sa prepadla po sérii neúspešných kvalifikačných pokusov a prehier aj s outsidermi ako Luxembursko či Taliansko. Slávna generácia bývalých hráčov sa vracia, ale tentoraz na druhú strany "barikády". Vedenie Slovenského hádzanej (SZH) zverilo trénerský post v národnom tíme Petrovi Kukučkovi (od 1. 6. sa oficiálne stane sa nástupcom Dána Jensena, pozn.), ktorý sa za jedného z asistentov vybral bývalého spoluhráča Radoslava Antla.

"Skôr ma to potešilo, ako prekvapilo. Nepovedal som na ponuku od zväzu hneď áno. Zobral som si čas na rozmyslenie, komunikovali sme viac ako dva týždne. Nebol však problém dohodnúť sa na podmienkach. Páčil sa mi a zároveň lákal cieľ, ktorým je domáci európsky šampionát v roku 2022. V tejto súvislosti to nevidím až tak čierno ako niektorí. Možno aj z dôvodu, že mám určitý odstup. Máme však aj solídnych a šikovných hráčov, dôležité bude, ako sa zabudujú do tímu. Chcem, aby sa na našu hru dalo pozerať, aby z nej išla energia. Niečo ako naši hokejisti na MS, hoci to výsledkovo tentoraz nedopadlo výsledkovo optimálne, ale išla z toho pozitívna energia a ľuďom sa to páčilo. Chcem, aby sme predvádzali taký štýl, z ktorého budú mať ľudia pôžitok," uviedol Kukučka, ktorý už má v hlave zloženie celého reprezentačného tímu. Zatiaľ prezradil dve dobre známe mená svojich spolupracovníkov - už spomenutého Radoslava Antla a bývalého trénera reprezentácie Zoltána Heistera, ktorý bude manažérom reprezentácie.

"Mojou podmienkou bolo, aby som si mohol zložiť realizačný tím podľa svojich vlastných predstáv, a to sa aj stalo. To platí aj v prípade Heistera, ktorého ponuka potešila. Má rád hádzanú, hoci v nej dlhšie nepôsobil, ale má skúsenosti z mládežníckych výberov i seniorskej reprezentácie, kde som pod ním hrával. Teraz sme v iných pozíciách, ideme však robiť pre spoločnú vec a máme jasný cieľ. Na Antlovo pôsobenie som mal dobré referencie, Rado bol vždy srdciar, nemal som dôvod niečo meniť. V mojom realizačnom tíme budú ľudia, ktorých som si vybral a viem, prečo ich tam chcem mať."

Bojnický rodák sa v minulosti pre agentúru SITA vyjadril, že jeho trénerským snom je viesť reprezentáciu na majstrovstvách sveta alebo olympijských hrách. Teraz sa mu to takmer do bodky splní. Slovenskí hádzanári majú pred sebou kvalifikáciu MS 2021, v ktorej môžu uspieť, ale istotu účasti im dávajú majstrovstvá Európy, ktoré v roku 2022 zorganizujú spoločne Slovensko s Maďarskom. "Pamätám sa na to moje vyjadrenie. Vtedy to nebolo až tak reálne, ako je to v súčasnosti. Určite to teraz vnímam ako splnenie sna, viesť národný tím svojej krajiny je veľká vec, navyše na vrcholnom podujatí v domácom prostredí."

Kukučka sledoval všetky vystúpenia reprezentácie hádzanárov nielen v aktuálnom nevydarenom kvalifikačnom snažení. "Mám k tomu vzťah a nebolo mi to jedno. Každý tréner má nejakú svoju líniu. Mne najviac pri našich výkonoch chýbala emócia. Prišlo mi to tak, akoby chalani nežili tým, že hrajú za svoju krajinu. Reprezentácie je najvyššie, čo môže hráč dosiahnuť."

Po jeho nástupe do funkcie môže prísť aj k určitej obmene hráčskeho kádra. Ako sám povedal, plánuje osloviť aj tých, ktorí v ostatnom období absentovali v reprezentačnom drese. "Určite budem komunikovať so všetkými hráčmi, ktorí z rôznych príčin neboli v reprezentácii. Nemáme na každý post 20 hráčov. Chcem, aby hrali najlepší, ale oni musia mať záujem," poznamenal najlepší hádzanár SR za rok 2004, ktorý so SZH uzavrel zmluvu do 30. júna 2022.

Bývalý vynikajúci tvorca hry od ukončenia aktívne hráčskej kariéry v lete 2015 viedol na najvyššej úrovni len švajčiarskeho šampióna Kadetten Schaffhausen, na ktorého lavičke strávil necelých jedenásť mesiacov v roku 2017. "Nepociťujem to ako hendikep. Vo Švajčiarsku som pôsobil v akadémii, pri B-mužstve Schaffhausenu, s výberom do 19 rokov sme získali titul, potom som viedol mužov Kadetten, s ktorými sme účinkovali aj v Lige majstrov. Počas krátkej trénerskej kariéry som zažil už takpovediac všetko, prevzatie tímu počas sezóny, výpoveď, prácu s deťmi, juniormi i dospelými," tvrdí Kukučka, ktorý v týchto dňoch finišuje so štúdiom A-licencie: "Práve počas nadchádzujúceho víkendu ma čakajú v Kolíne nad Rýnom posledné dve skúšky, v sobotu praktická a v nedeľu ústna. Potom sa plánujem prihlásiť aj na štúdium tzv. Master Coach. Aj preto som teraz nikde netrénoval, lebo som sa chcel sústrediť na získanie licencie. Predtým som to robil počas trénovania a bolo veľmi náročné zladiť všetky povinnosti aj s cestovaním."

Považskobystrický odchovanec pôsobí vo Švajčiarsku už vyše desať rokov. Pri štvrtkovom oficiálnom predstavení v novej funkcii na tlačovej konferencii v Bratislave uviedol, že už má konkrétnu predstavu, ako bude fungovať reprezentácia a koľko času bude tráviť na Slovensku. "Chceme to oživiť, opäť naštartovať systém s krátkymi zrazmi s mojou účasťou aj mimo asociačných termínov, hoci viem, že nie všetci hráči budú na nich k dispozícii. Chceme tomu prispôsobiť aj ligové termíny. Je pravda, že našim hráčom chýbajú náročné zápasy. Už sme sa o tom bavili aj so Zoltánom Heisterom, podľa aktuálnej informácie máme potvrdenú účasť na januárovom turnaji v Chorvátsku. Mladí chalani potrebujú konfrontáciu s kvalitnými súpermi, aby nemali problém zvládať takéto zápasy najmä psychicky."

Prvou reprezentačnou akciou pre nový realizačný tím budú zostávajúce dva zápasy kvalifikácie ME 2020, v ktorej Slovákov čakajú v júni ešte duely v Šali s Maďarskom (12. 6.) a v Petrohrade proti Rusku (16. 6.). Kukučka má už predstavu o zložení kádra. "V prvom rade musím osloviť jednotlivých hráčov, lebo je záver sezóny a viacerí majú zdravotné problémy. Pokiaľ ide o hráčov Prešova, je to náročná situácia. Budem komunikovať s nimi i s vedením Tatrana. Verím, že sa to čoskoro vyrieši, lebo nemáme takú širokú paletu kvalitných hráčov. Štyria - piati Prešovčania patria do reprezentácie. Ich absencia je na škodu veci a budem rád, keď sa vrátia. Nomináciu budeme riešiť v najbližších dňoch. Bez ohľadu na to, že už nemáme šancu postúpiť, nechceme záver kvalifikácie vypustiť. Bol by som rád, keby sme k najbližšiemu dvojzápasu pristúpili s plnou vážnosťou a naštartovali spoločné pôsobenie," dodal 36-ročný nový hlavný kouč hádzanárov Slovenska.