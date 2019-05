Turisti na Panskej javorine v totálnom šoku: Pozrite, čo zostalo z malebného prístreška!

Otrasný pohľad. Tak možno nazvať spúšť, ktorú za sebou podľa odhadov ľudí zanechal vandal na Panskej javorine. Prístrešok, pod ktorým si mohli viacerí turisti oddýchnuť a posedieť, ľahol popolom.

Obľúbené miesto na oddych po túre na Panskej javorine turisti viac nevyužijú. Po tom, čo prístrešok neďaleko rozhľadne zachvátili plamene, zostalo na mieste len zopár dosiek. Turisti si zúfajú! Ako sa mohlo niečo také prihodiť?

"Turisti, pod prístreškom na Panskej Javorine si už neposedíme. V noci 14.5.2019 zhorel. Bol vybudovaný regionálnou radou KST Topoľčany pri príležitosti medzinárodného zrazu turistov na Duchonke v júni 2017. Čo bolo príčinou požiaru, zatiaľ nie je známe," uviedol v skupine KST - Klub Slovenských Turistov administrátor Tomáš.

Mnohí turisti návštevu obľúbeného miesta zatiaľ iba plánovali. Informácia o požiari ich preto úprimne šokovala! "To vážne? Samo sa to asi nezapálilo, kedže teraz všade prší," neskrývali pobúrenie. Nemohol to byť blesk? Aj na tento faktor sa pýtali niektorí členovia KST. Tú verziu však vylučuje fakt, že v tých dňoch nebola v oblasti žiadna búrka. Či na mieste prístreška, ktorý vydržal dva roky, vznikne nový, ukáže len čas.