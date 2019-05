Dievčatko († 10) sa spustilo toboganom a odpadlo: Jediná vec, ktorá by ho zachránila, tam nebola

Detská radosť sa razom zmenila na tragédiu! O život prišlo malé dievčatko.

London Eisenbeis († 10) z amerického Michiganu bolo milé malé dievčatko, ktoré túžilo spustiť sa po veľkom tobogane vo vodnom parku. Musela čakať dva roky, kým sa jej podarí dosiahnuť výškový limit, aby ju na vodnú atrakciu mohli pustiť. Nik netušil, že to bude jej prvá a posledná jazda.

Dievčatko sa chystalo spustiť po tobogane pred otcom. „London sa pozrela na otca, ukázala mu palce nahor a smiala sa, šmykla sa dole,“ cituje Daily Mail zronenú matku Tinu. Po niekoľkosekundovej jazde ale prišlo k tragédii. London po zjazde zrazu odpadla.

Malú London okamžite previezli do nemocnice a napojili na prístroje. Lekári zistili, že London trpela poruchou srdcového rytmu, keď pri zvýšenom strese alebo nadšení môže prísť k náhlej zástave srdca, ba dokonca k smrti. Dievčatko sa už z kómy neprebralo. Po deviatich dňoch svoj boj o život vzdalo. „Bojovala deväť dní v nemocnici, potom dostala anjelské krídla,“ dodáva Tina.

Matka sa po smrti dcérky rozhodla urobiť si kurz inštruktora a teraz sa snaží šíriť osvetu. Vo vodnom parku totiž chýbal defibrilátor, ktorý by London mohol zachrániť život. „Musíte reagovať rýchlo, nemáte čas čakať. Myslím si, že ľudia sa boja defibrilátorov, ale veľmi ľahko sa používajú. Sú to, čo je potrebné na to, aby sa vrátil rytmus srdca,“ dodala matka.