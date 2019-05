Sagan Okolo Kalifornie stratil, už nie je lídrom bodovacej súťaže

Španiel Iván García Cortina z tímu Bahrain-Merida sa stal víťazom 5. etapy na cyklistických pretekoch Okolo Kalifornie.

V šprinte vyše 20-člennej skupiny jazdcov García zdolal špecialistu na rýchle koncovky Argentínčana Maximiliana Richezeho (Deceuninck - Quick Step) ako aj Kolumbijčana Sergia Higuitu (EF Education First). Štvrtková etapa so štartom v Pismo Beach a cieľom vo Venture mala zvlnený charakter a merala 219,5 km. V závere sa pretekári pasovali so silným protivetrom a nekategorizované stúpanie 5 km pred cieľom rozdelilo pelotón na viacero skupiniek.

Slovenský cyklista Peter Sagan bol súčasťou pôvodného 10-členného úniku a pri jednej z prémií na 88,5 km si pripísal aj bod do vrchárskej súťaže. Bratia Peter a Juraj Saganovci napokon došli do cieľa najdlhšej etapy v tomto ročníku Kalifornie spoločne na 80., resp. 83. mieste s mankom 4:15 min. Tretí slovenský člen tímu Bora-Hansgrohe Erik Baška výraznejšie zaostal, skončil na 115. mieste s odstupom 15:18 min.

Američan Tejay van Garderen z tímu EF Education First zostal na čele celkovej klasifikácie o 4 sekundy pred Dánom Kasperom Asgreenom (Deceuninck - Quick Step), ktorý o 2 sekundy predstihol pôvodne druhého Taliana Gianniho Moscona (Team Ineos). Jurajovi Saganovi celkovo patrí 55. a Petrovi Saganovi 82. pozícia, Erik Baška sa zosunul na 116. miesto. Zmena nastala na čele bodovacej súťaže. Peter Sagan už nie je jej lídrom, o 8 bodov viac má na konte Kasper Asgreen. Dán profitoval z víťazstva na jednej z dvoch rýchlostných prémií ako aj piateho miesta v etape.

V piatok pokračuje 14. ročník pretekov Okolo Kalifornie predposlednou šiestou etapou na trase Ontario - Mount Baldy (127,5 km). Záverečné cieľové stúpanie do výšky takmer 2000 m zrejme rozhodne o celkovom víťazovi pretekov.

Výsledky - Okolo Kalifornie 2019:

5. etapa: Pismo Beach - Ventura (219,5 km): 1. Iván García (Šp.) Bahrain-Merida 4:56:11 h, 2. Maximiliano Richeze (Arg.) Deceuninck - Quick Step, 3. Sergio Higuita (Kol.) EF Education First, 4. Joris Nieuwenhuis (Hol.) Team Sunweb, 5. Kasper Asgreen (Dán.) Deceuninck - Quick Step, 6. Maximilian Schachmann (Nem.) Bora-Hansgrohe - všetci rovnaký čas ako víťaz,... 80. Peter Sagan +4:15 min,... 83. Juraj Sagan +4:15, 115. Erik Baška (všetci SR) všetci Bora-Hansgrohe +15:18 min.

Poradie po 5. etape: 1. Tejay van Garderen (USA) EF Education First 26:13:01 h, 2. Kasper Asgreen (Dán.) Deceuninck Quick-Step +4 s, 3. Gianni Moscon (Tal.) Team Ineos +6, 4. Tadej Pogačar (Slovin.) UAE Team Emirates +16, 5. Maximilian Schachmann (Nem.) Bora-Hansgrohe +22, 6. Sergio Higuita (Kol.) EF Education First +28,... .55. Juraj Sagan +22:54 min,... 82. Peter Sagan +37:32,... 116. Erik Baška ((všetci SR) všetci Bora-Hansgrohe +57:26..

Bodovacia súťaž: 1. Kasper Asgreen (Dán.) 32 bodov, 2. Peter Sagan (SR) 24, 3. Rémi Cavagna (Fr.) 21, 4. Jasper Philpsen (Belg.) 19, 5. Sergio Higuita (Kol.) 17, 6. Maximilian Schachmann (Nem.) 16, ... 40. Erik Baška (SR) 2.

Zostávajúci prehľad etáp na 14. ročníku pretekov Amgen Tour of California /Okolo Kalifornie 2019/:

Piatok 17. mája - 6. etapa: Ontario - Mount Baldy (127,5 km)

Sobota 18. mája - 7. etapa: Santa Clarita - Pasadena (141 km)