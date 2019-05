Česko zvládlo rolu favorita: Lotyšom nastrieľali poltucet

Českí hokejisti zvíťazili vo štvrtok vo svojom štvrtom dueli na 83. MS nad Lotyšskom 6:3.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Favorit sa po pomalšom štarte v druhej tretine rozbehol, za 13 minút otočil skóre z 0:2 na 4:2 a v ďalšom priebehu už v pohode kontroloval vývoj. Dvomi gólmi a dvomi asistenciami prispel k výhre kapitán ČR Jakub Voráček, ktorému sa vo štvrtok ráno narodil syn Matěj.

Zverenci trénera Miloša Říhu si pripísali tretie víťazstvo na šampionáte a v bratislavskej B-skupine im patrí so ziskom 9 bodov štvrté miesto. Ďalší zápas odohrajú v piatok o 20.15 h proti Talianom, ktorí stále čakajú na prvý gól a prvý bod. Lotyši figurujú v tabuľke so šiestimi bodmi naďalej na piatej priečke, najbližšie nastúpia v sobotu proti lídrom skupiny Rusom (12.15).

B-skupina (Bratislava):

Česko - Lotyšsko 6:3 (0:2, 4:0, 2:1)

Góly: 26. Hronek (Voráček), 32. Kovář (Palát, Zámorský), 38. Voráček (Simon, Hronek), 39. Vrána (Faksa, Gudas), 46. Simon (Voráček, Frolík), 59. Voráček (Frolík, Simon) - 7. Indrašis (Darzinš, Cibulskis), 14. Darzinš (Balcers, Cibulskis), 56. Darzinš (Cibulskis). Rozhodovali: Gouin (Kan.), Tufts - Oliver (obaja USA), Goľjak (Biel.), vylúčení: 7:2 na 2 min., navyše Bičevskis 5 min. + DKZ za úder do oblasti hlavy a krku, Darzinš (obaja Lot.) 5 min. + DKZ za napadnutie, presilovky: 1:3, oslabenia: 0:0, 9084 divákov.

Česko: Bartošák - Hronek, Musil, Rutta, Moravčík, Gudas, Kolář, Sklenička, Zámorský – Voráček, Simon, Frolík – Vrána, Faksa, Palát – Řepík, Kovář, Kubalík – H. Zohorna, T. Zohorna, Jaškin

Lotyšsko: Merzlikins - Freibergs, Sotnieks, Kulda, Cibulskis, Galvinš, Balinskis, Zile – Darzinš, Indrašis, Rih. Bukarts - Balcers, Meija, Blugers - Rob. Bukarts, Batna, Keninš - Marenis, Bičevskis, Dzierkals - Gegeris



Česi, aj s novou posilou Faksom, pôsobili v úvode ospalým dojmom a nechali sa súperom zaskočiť. V 7. min. zužitkovali Lotyši dvojnásobnú početnú výhodu, keď rýchlu súhru zakončil do odkrytej časti bránky Indrašis. Říhovi zverenci nezobrali trest vážne a o sedem minút neskôr prehrávali už 0:2, keď v oslabení dovolili poľahky stredom obrany prejsť Darzinšovi. Až tento moment ich prebral z hernej letargie. Na začiatku 2. tretiny Bičevskis tvrdo atakoval Řepíka pri mantineli a dostal vyšší trest plus do konca zápasu. Česi prakticky celých 5 minút odohrali v útočnom pásme, zovreli súpera do klieští, no ten s vypätím všetkých síl odolal.

V 25. min. už Řepík dvíhal ruky nad hlavu, ale opakovaný záber ukázal, že Merzlikins so šťastím zastavil puk betónmi ešte pred bránkovou čiarou. Favorit sa dočkal o minútu neskôr, keď Hronek z prvej prepálil Merzlikinsa, puk sa do siete odrazil od brankárovej masky. Český tlak sa stupňoval, v polovici zápasu ešte Kubalík netrafil úplne odkrytú bránku, no vzápätí už Kovář prízemnou strelou vyrovnal. Obrat zavŕšili kapitán Voráček a Vrána, ktorý pohotovo zasunul odrazený puk za Merzlikinsa. Lotyši už v treťom dejstve nenašli sily na zvrat. Favorit dokázal ešte zvýrazniť náskok zásluhou Simona, následne súper znížil ďalším presilovkovým zásahom Darzinša. Záverečné slovo mal čerstvý dvojnásobný otec Voráček, ktorý korunoval svoj výborný výkon gólom do prázdnej bránky.



Tabuľka B-skupiny:

1. Rusko 4 4 0 0 0 23:2 12

2. Švajčiarsko 4 4 0 0 0 20:2 12

3. Švédsko 4 3 0 0 1 28:7 9

4. Česko 4 3 0 0 1 18:10 9

5. Lotyšsko 4 2 0 0 2 12:11 6

6. Nórsko 4 0 0 0 4 6:25 0

7. Rakúsko 4 0 0 0 4 3:23 0

8. Taliansko 4 0 0 0 4 0:30 0