Žena trpí raritnou poruchou: V spánku minula 3 000 eur na blbosti

Kelly Knipes (37), matka troch detí, trpí ojedinelou poruchou spánku - parasomniou. Pre túto poruchu minula počas spánku tisícky eur na nákupy na internete.

Kelly už ako malá mala problémy s námesačnosťou, jej stav sa však rapídne zhoršil v roku 2006, keď porodila prvého syna. Ako slobodná matka však svoj stav neriešila, pretože sa bála, že ju úrady budú považovať za nespôsobilú matku. Keď sa však vydala za Jamieho (40), s ktorým má ďalších dvoch synov, svoj zhoršujúci sa stav musela riešiť.

„Bolo to hrozné, pretože som netušila, čo budem robiť počas noci. Bola som fyzicky vyčerpaná. Nič som nerobila ani s mojimi deťmi, pretože som bola stále v nemocnici kvôli nespavosti v noci,“ hovorí ťažko skúšaná žena. Každý deň sa budila a v mailovej schránke si s hrôzou našla faktúry za nakúpený tovar, o ktorom nevedela. Dve chladničky, kopec balíkov cukríkov Haribo, detský domček a mnoho ďalších vecí, pre ktoré si urobila dlh okolo 3 431 eur. „Kúpila som si obrovské basketbalové ihrisko a keď mi na druhý deň prišlo domov, odmietla som to prevziať,“ spomína Kelly. Roky hľadala pomoc, ktorá nakoniec prišla. V Royal Brompton Hospital jej diagnostikovali parasomniu a prišli na to, že v noci opakovane prestane dýchať, čo núti jej mozog, aby sa prebudil a to spôsobovalo námesačnosť. V noci nosí teraz kyslíkovú masku, ktorá jej pomáha regulovať dýchanie a Kelly konečne zbytočne nemíňa majland.

Parasomnia