Rozobraný športiak z roku 1972 je na predaj: Zložte si Ferrari za 190-tisíc €

Jedinečná príležitosť, ako investovať peniaze! V Anglicku sa bude už zajtra dražiť luxusné Ferrari z roku 1972. Jeho cena je 190-tisíc eur, pretože okrem karosérie sú všetky jeho časti rozobrané v krabiciach. No hneď, ako bude hotové, jeho hodnota stúpne až na neuveriteľných 350-tisíc eur!

Luxusný športiak si kúpil v roku 1972 nemenovaný Austrálčan. Po pár rokoch si ho chcel prerobiť podľa seba, preto ho rozobral a jeho komponenty poukladal do krabíc. Pre prácu a zdravotné problémy sa mu však tento plán nepodarilo zrealizovať, a tak časti auta ležali nedotknuté v pivnici takmer 40 rokov.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

V roku 2015 pochopil, že s autom nebude už nikdy nič robiť, a teda ho predal. Krabice so zachovalými a nepoškodenými komponentmi poslal do Británie novému majiteľovi. Ten však auto tiež nikdy neposkladal, a tak ho dal do dražby, ktorá sa bude konať už v sobotu. Odhadovaná cena je 190-tisíc eur.

Skvelá investícia

Ten, kto rozobrané Ferrari kúpi, môže zarobiť pekný balík. Ak sa mu ho podarí poskladať, jeho cena rapídne stúpne na približne 350-tisíc eur. Ide totiž o veľmi špeciálny model. „Je to jeden z najznámejších modelov Ferrari, aký bol kedy vyrobený, a toto je skvelá príležitosť, ako investovať peniaze,“ povedal špecialista na aukcie Mathew Priddy.