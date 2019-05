Temné tajomstvo Elvisa Presleyho († 42): Bol to pedofil?!

Ďalší útok na hudobnú legendu, ktorá sa už nevie brániť. V životopisnej knihe o kráľovi rock'n'rollu Elvisovi Presleym († 42) jej autor tvrdí, že hudobník bol pedofil, mal maloleté milenky a bol závislý od panien.

Kontroverzný dokument Leaving Neverland priniesol na kráľa popu Michaela Jacksona († 50) po jeho smrti drsné obvinenia z pedofílie. Nie je však jediný, ktorý sa po svojej smrti už nevie brániť. Joel Williams (89) napísal životopisnú knihu Elvis Presley: A southern life a speváka v nej opisuje dosť kontroverzne.

Joel vzniesol v knihe závažné obvinenia. Tvrdí, že keď mal Elvis 20 rokov, mal si užívať so 14-ročnými dievčatami. Tri maloleté ho mali sprevádzať na jeho turné a robiť mu spoločnosť. Podľa autora hral s nimi vankúšovú vojnu, obchytkával a bozkával ich. Elvis mal mať za svoj život mnoho maloletých dievčat - ako sa uvádza v knihe, bol závislý od panien. V jednom z prípadov malo dokonca dôjsť „k nehode“, keď Elvisovi praskla ochrana. Dievča vraj ihneď bral do nemocnice. V roku 1967 sa oženil s Priscillou Presleyovou (73), s ktorou má dcéru Lisu Marie Presleyovú (51). Keď sa stretli, Priscilla mala iba 14 rokov. Keď sa chcela s ním rozísť a povedala mu, že ho už neľúbi, znásilnil ju. Zhodou okolností sa s Presleyho dcérou v roku 1994 oženil Michael Jackson, no po dvoch rokoch sa manželstvo rozpadlo.

