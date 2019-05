Haasová pred rozvodom s manželom Martinom: Urobila rázny krok

Má náhradu! Herečka Zuzana Kostka Haasová (38) musí momentálne riešiť náročné životné obdobie.

Jej manželstvo so záchranárom Martinom Kostkom (38) je v troskách a vyzerá to tak, že pár sa nevyhne rozvodu. Dvojicu okrem spoločného života spájala aj práca. Tomu je však koniec! Haasová totiž zapriahla do svojho biznisu niekoho iného a Martin o svoj flek a zárobok prišiel. Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Haasová bola vo vzťahu s Martinom takmer jedenásť rokov. Po ôsmich rokoch si povedali áno pred oltárom v najväčšej tichosti. Okrem lásky však mali spoločné aj pracovné aktivity. Martin mal nielen svoju prácu, ale manažoval aj herečkinu skupinu The Susie Haas Band a jej detské Divadlo Haaf. Pred blížiacim sa rozvodom však nastali výrazné zmeny.

„Všetko, čo mal na starosti Martin, má teraz pod palcom Zuzanina mama Oľga,“ prezradil zdroj blízky dvojici a tieto slová potvrdila aj samotná umelkyňa. „Áno, je zmena v manažérke. Mamina bola na tejto pozícii od vzniku kapely, neskôr to prenechala zaťovi. Keď som chcela tráviť viac času s manželom zdravotníkom, pretože som toho času veľa nemala, zasvätila som ho do manažmentu a vtiahla aj do umeleckej brandže.

Prirodzene, bol môj partner... Naučila som ho v tejto oblasti všetko, čo vie, a môže to zúročiť aj ďalej,“ povedala Novému Času Haasová a dodala: „Olinka bola tá, ktorá vymyslela vtipný dvojzmyselný názov kapely. Keď si prečítate názov v rýchlosti, počuť husband - anglicky manžel. Moja mamička robila túto prácu dlhé roky a pokračuje, kde skončila.“ Ťažké obdobia Vyzerá to tak, že dvojica ide urobiť za spoločným životom definitívnu bodku.

Manželia si v minulosti prešli ťažkým obdobím. V roku 2013 im zomrela dcérka Karolínka a o tri roky neskôr prišla ďalšia rana. Vytúžený synček Šimonko zomrel ešte v maminom brušku. Dvojica sa veľmi snažila, no stratu anjelikov ich láska nakoniec nevydržala „Nepoznám vzťah, ktorý uniesol toľko bolesti zo straty detí. My sme sa o to pokúsili. Držali sme sa statočne. Každý ideme svojou cestou...“ vysvetlila Haasová. Žiadosť o rozvod podal herečkin manžel. Dvojica mala ešte pred sobášom spísanú predmanželskú zmluvu.