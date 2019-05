Modelka krv a mlieko ukázala, ako vyzerala pred 9 rokmi: Uvidíte tú fotku, nezmôžete sa na slovo

Austrálsku bikini modelku zaplavila vlna chvály po tom, ako uverejnila fotografie zo skvelej premeny.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Karina Irby (29) získala uznanie od fanúšikov po tom, ako odhalila, že nabrala na váhe desať kilogramov a podľa jej slov sa nikdy sa necítila lepšie.

Karina uverejnila dve fotografie, z ktorých jedna ju ukazuje v období, keď vážila hraničných 54 kilogramov, a na druhej má o desať kíl viac. Potom podrobne opísala rozdiel medzi týmito dvomi zábermi. Milióny jej fanúšikov uvítali, že Karin už nie je len kosť a koža a na fotke je vidno aj plné prsia, zadok, bedrá a stehná. Fitnes modelka už dva roky nemá frajera: Zistíte dôvod, budete sa chytať za hlavu

„Dnes ráno mi Facebook pripomenul spomienku spred deviatich rokov. Bola som taká šokovaná, keď som uvidela, aká chudá som ako tínedžerka bola!" napísala v úvode Karina.

Modelka popísala aj, ako sa cítila, keď sa jej telo začalo meniť, získalo krivky, čím ona sama naberala na sebavedomí. „Spomenula som si, že keď moje telo dozrelo, získavala som na váhe, krivkách a s tým prišlo aj zvýšenie sebadôvery. Kedysi som na seba vyvíjala obrovský tlak a pokúšala sa udržať svoju tínedžerskú postavu. Nielenže to bolo nezdravé, ale naviac to vôbec nebolo pre mňa," napísala pod fotografiu.

„To, čo sa snažím povedať, je, aby ste prestali byť na seba takí tvrdí! Vaše telo je krásne a udržiava vás nažive! Stojí to za to! Priala by som si, aby som to robila oveľa skôr,“ odporúča svojim fanúšikom.

Prirodzene, odozva na post bola divoká. Pod fotografiami sa objavili stovky povzbudení. "Milujem to! Ďakujem, že si to sem zavesila a odovzdala odkaz, aby ste prijali seba a svoje telo také, aké je," ďakovala fanúšička v komentároch. "Ó, môj bože, ďakujem ti," napísala ďalšia. "Vyzeráš nádherne, je to úplne neskutočné," vyznal sa jeden z mužských obdivovateľov.