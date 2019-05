Vivien sa vrhla na zber jahôd napriek dažďom: Pred rokom v tričku, teraz v gumákoch

Sladké jahody už dozreli! Napriek studenému počasiu a dažďu už začali v Emilových Sadoch v Dvoroch nad Žitavou (okr. Nové Zámky) zbierať jahody.

Termín samozberu sa síce o niečo posunie, obľúbeného ovocia však bude dosť pre všetkých. Kto sa nevie dočkať, môže si ich už teraz ísť kúpiť, no trošku si priplatí.

Kým sa v Tatrách a na Orave trápia so snehom, na juhozápade už zbierajú jahody. „Počasie síce nie je ideálne, doslova zbierame v daždi a v blate, ale už v stredu sme nazbierali asi 400 kilogramov. Za 4 mesiace nenapršalo toľko, čo teraz za týždeň. Pre nás je to z extrému do extrému, ale zvládame to,“ hovorí Milan Broškovič z Emilových Sadov.

Aby plody nechytili hnilobu, pokrývajú ich slamou. „Tento rok máme vysadených 9 hektárov, čo je asi o polovicu viac ako vlani,“ vraví. Chladné počasie sa odrazilo aj na sladkosti. „Sú síce výborné, ale majú o niečo menej cukru. To však dobehnú,“ dodáva.

Samozber stojí rovnako

Kto by mal už teraz chuť na chutné pravé slovenské jahody, kúpiť si ich môže momentálne za 8 eur za kilogram. „Cenu v samozbere sme nezvýšili už 4 roky, stále to bude 2,20 eura za kilogram. A naozaj sa nikto nemusí báť, úrody bude dosť, treba len sledovať na našej webovej stránke, kedy sa presne začne. Minulý rok sme začali zbierať 14. mája, čiže približne ako teraz. Samozber začal 22. mája, tento rok to bude o niečo neskôr. Ale veríme, že slniečko sa nad nami zmiluje,“ vraví Broškovič.

Cena pri kúpe: 8 €/kg

Cena pri samozbere: 2,2 €/kg