Budúca prezidentka Čaputová navštívila Košice, čitateľ si ihneď všimol ten detail: Kde to zaparkovala?!

Naozaj ho nemohli zaparkovať inde?! Zuzana Čaputová (45) počas návštevy metropoly východu zavítala aj do jedného z miestnych domovov dôchodcov.

Milá aktivita však mala háčik. Kým sa budúca prezidentka venovala starčekom, jej vládne auto zaparkovalo na mieste, kde bežne stoja napríklad sanitky. Miesto je navyše označené značkou zákazu parkovania.

Fotografiu luxusného béemvéčka stojaceho akoby naschvál v strede príjazdovej cesty k domovu dôchodcov poslal čitateľ. V správe stálo: „Dnes som videl p. Čaputovú v Domove dôchodcov v Košiciach. Vozidlo zastavilo na zákaze zastavenia. Presne na mieste, kde chodia sanitky po nevládnych chorých pacientov, ktorých odvážajú do košických nemocníc.“ Hovorca prezidentky Martin Burgr zdôrazňuje, že šoférovanie vozidla a jeho parkovanie sú výhradne v kompetencii jej ochrankárov.

„Príslušníci Úradu na ochranu ústavných činiteľov priviezli pani zvolenú prezidentku pred stredisko sociálnej pomoci, kde mala stretnutie so seniormi, ktorí v tomto zariadení žijú. Príslušníci úradu sami zodpovedajú za to, kde v takom prípade odstavia služobné vozidlo so šoférom. Pani Čaputová sa napriek tomu ospravedlňuje a požiada príslušníkov úradu, aby, pokiaľ to umožňujú bezpečnostné opatrenia, nechávali služobné vozidlo so šoférom na miestach, ktoré sú vyhradené na státie,“ povedal Burgr.

Problémy s ochrankou

Okolo Úradu na ochranu verejných činiteľov je v poslednej dobe rušno. Podľa niektorých jeho členov tam panujú zlé pomery. Časť ochrankárov tvrdí, že vedenie má blízko k exministrovi Kaliňákovi a snaží sa ich vyštvať. Šéf sekcie osobnej ochrany Peter Krajčírovič povedal, že sa sťažujú len tí, ktorí nespĺňajú fyzické testy. Jedného ochrancu pre nedôveru už vymenili traja ústavní činitelia – minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd), Zuzana Čaputová a nový predseda Ústavného súdu Ivan Fiačan.