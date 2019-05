Smutné Kočnerove narodeniny v Leopoldove: Oslava bez darčekov!

Dnes je jeho veľký deň a predsa nebude iný ako tie bežné.

Podnikateľ Marián Kočner (56), ktorý má stáť za objednávkou popravy Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27), oslávi svoje narodeniny za mrežami bez darčekov, osobných gratulácií a dokonca aj bez slávnostného pokrmu. Ako bude vyzerať Kočnerov „špeciálny“ deň v base?

Boli to smutné Vianoce, Veľká noc a zdá sa, že chmúrne chvíle v živote momentálne najsledovanejšieho slovenského väzňa pokračujú. Svoje dnešné 56. narodeniny totiž Kočner oslávi iba v priestoroch svojej tmavej cely, a nie na bujarej párty v honosnom podniku, ako bol zvyknutý.

Aj keď každý deň unikajú z vyšetrovacieho spisu stále nové a nové správy, ktoré ukazujú, že zoznam Kočnerových vplyvných kamarátov z politiky, prokuratúry či súdov je takmer nekonečný, teraz mu to nie je nič platné. Na narodeniny mu s veľkou pravdepodobnosťou nikto z nich nepríde osobne zatriasť pravicou a neprinesú mu ani darčeky.

„Narodeniny nemajú vplyv na výkon práv a povinností väznených osôb,“ vysvetlila hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže Katarína Nováková. Kočnerov advokát Michal Ma- dzák ho neplánuje prísť pozrieť. „Ja neviem, ani že má narodeniny. Ja to nejako špeciálne nesledujem a osobné veci klientov ma ani nezaujímajú. Nepôjdem ho pozrieť stopercentne, nemám to ani naplánované," uviedol.

Ani špeciálne jedlo

Návštevy môže Kočner prijímať raz do mesiaca. Naposledy ho bola koncom apríla navštíviť exmanželka s dcérami a podnikateľ Fedor Flašík. Na špeciálnu narodeninovú návštevu však môže Kočner zabudnúť. „Také neexistuje. Kvôli tomu, že má narodeniny, mu nepovolia návštevu navyše. Návštevy sú presne dané zákonom a keď chce mať niečo navyše nad to, musí tam byť výnimka. Ale to, že má narodeniny, nie je dôvod na výnimku,“ priblížil advokáta Róbert Bános a dodal, že ani jeho chuťové poháriky nepocítia jeho veľký deň.