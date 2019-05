Slovenskí hokejisti sa už opäť musia spoliehať na pomoc iných: Štyri scenáre, ktoré by nás posunuli ďalej

Tradičný trpký scenár sa opakuje...

Slovenskí hokejisti boli vo štvrťfinále MS naposledy v Helsinkách 2013 a aj na domácom svetovom šampionáte sa im v zápase s Nemeckom veľmi vzdialilo. Po štvrtom vystúpení na šampionáte nám už zostávajú len krkolomné kalkulácie výsledkov súperov. V nich hrá významnú rolu najmä náš stredajší premožiteľ - jeho víťazstvá nad USA a prípadne Kanadou teraz potrebujeme... Aké sú teda šance Slovákov?

Fotogaléria 26 fotiek v galérii

Slováci vedeli, že duel s Nemcami bude kľúčový v otázke postupu zo skupiny, no záver opäť nezvládli. Rozhodujúci gól inkasovali 27 sekúnd pred koncom. „Taký gól zoberie život celému tímu. Ťažko sa to bude hádzať za hlavu, no máme pred sebou ďalšie zápasy. Všetky musíme vyhrať a dúfať v nejakú pomoc,“ uvedomuje si kapitán Andrej Sekera.

Útočník Libor Hudáček sa na tabuľku A-skupiny radšej ani nepozerá: „Viem, že musíme už len víťaziť a potom uvidíme, čo nám tabuľka ukáže na záver.“

Šialené chyby

„Asi sme sa pokúšali príliš? To je jedna z tých vecí, ako sa naučiť vyhrávať ako šampión. Treba vedieť, kedy podržať puk v útočnom pásme, kedy ho stiahnuť hlbšie dozadu. Nesmieme si dovoliť šialené chyby. Je to také jednoduché,“ poznamenal tréner Craig Ramsay na margo zbabraného záveru zápasu s Nemeckom. Napriek tomu svoj tím chváli: „Hrali perfektne. Som na tento tím hrdý. Robili všetko. Sme tu preto, aby sme hrali naplno sedem zápasov. To, čo sa udeje medzi tým, ma nezaujíma. Moja práca je, aby môj tím hral najlepšie, ako môže.

Krkolomné scenáre

Ak Slováci uspejú vo zvyšných troch zápasoch, s 12 bodmi by sa vyrovnali Nemcom (ak už nezabodujú), no vzhľadom na vzájomný zápas skončia za nimi.

Postúpiť by tak mohli na úkor jedného z trojice favoritov USA, Kanada, Fínsko, pričom lepší vzájomný zápas majú len s USA.

Teoreticky prichádza ešte do úvahy možnosť, že by viacero tímov malo na konte ) 12 bodov. V tom prípade by rozhodovala minitabuľka podľa pravidiel IIHF.

Štyri scenáre, ktoré by nás posunuli ďalej:

Na úkor Kanady

Pravdepodobnosť: 3 % Otvoriť galériu Mark Stone Zdroj: anc

Javorové listy musia získať menej bodov ako Slovensko, keďže majú výhodu víťazstva vo vzájomnom zápase. Z troch zvyšných duelov im bude pravdepodobne stačiť zdolať jedného súpera v riadnom hracom čase (teraz majú 9 bodov).

Ďalšie zápasy:

Kanada - Nemecko

Kanada - Dánsko

Kanada - USA

*Polotučným je tím, ktorému treba držať palce.

Na úkor USA

Pravdepodobnosť: 10 % Otvoriť galériu Patrick Kane Zdroj: anc

V prípade rovnosti bodov bude Slovensko pred USA. Američania však odohrajú v Košiciach ešte tri zápasy, v ktorých im na definitívu stačí získať 5 bodov a to by sa im hlavne proti Dánom a Nemcom malo podariť.

Ďalšie zápasy:

USA - Dánsko*

USA - Nemecko

USA - Kanada

*Polotučným je tím, ktorému treba držať palce.

Na úkor Fínska

Pravdepodobnosť: 1 % Otvoriť galériu Kaapo Kakko Zdroj: anc

Fíni musia získať menej bodov ako Slovensko, keďže majú lepší vzájomný zápas. Pravdepodobnosť je však minimálna, keďže majú k dispozícii ešte tri zápasy s papierovo slabšími súpermi. Teraz majú 10 bodov a ak zdolajú Britániu, je jasné, že Slováci už v tabuľke pred nich nepôjdu.

Ďalšie zápasy:

Fínsko - V. Británia

Fínsko - Francúzsko

Fínsko - Nemecko

*Polotučným je tím, ktorému treba držať palce.

Tabuľka 3 tímov

Pravdepodobnosť: 1 % Otvoriť galériu Leon Draisaitl Zdroj: anc

V tejto modelovej situácii počítame s tým, že Slovensko s Nemeckom budú mať po 12 bodov a pridal by sa k nim niekto z trojice USA, Kanada, Fínsko. Podľa pravidiel IIHF by rozhodli postupne tieto kritériá:

1. minitabuľka (na základe vzájomných zápasov troch alebo viac tímov)

2. pozitívne skóre

3. počet gólov vo vzájomných zápasoch

4. výsledok zápasu s najbližším vyššie postaveným tímom v tabuľke

5. postavenie vo svetovom rebríčku pred MS 2019