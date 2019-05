Žena sa zúfalo snažila schudnúť kvôli letnej dovolenke: Čo sa stalo, si jej muž nikdy neodpustí

Joanne Leach († 46) z waleského Anglesey si vytýčila, že do rodinnej dovolenky v Turecku sa jej podarí schudnúť.

Začala chodiť do miestneho fitnescentra. ,,Joanne sa tam nepáčilo, tak som jej kúpil stacionárny bicykel. Mala ho len pár mesiacov, no používala ho každý deň. Zabookovali sme si dovolenku v Turecku, tak sa snažila dostať do formy. Bicykel sme mali v obývačke, takže často ho používala a pozerala televíziu súčasne,“ povedal jej manžel Justin pre portál Fabulous Digital. Jedno ráno Joanne bicyklovala pred televízorom. ,,Mala na sebe ešte pyžamo a popritom sme sa rozprávali. Opravoval som jej hodinky,“ hovorí. Keď žena zišla z bicykla, sťažovala sa na nevoľnosť a potom rovno pred Justinom skolabovala. ,,Myslel som si, že žartuje. Bola v perfektnej forme a zdravá. Nebol jediný dôvod, prečo by som myslel, že skolabovala,“ nechápe jej muž.

Keď sa nepreberala, pochopil vážnosť situácie a Joanne 20 minút oživoval do príchodu záchranárov. Doktori potom zistili, že žena utrpela masívne krvácanie do mozgu a už jej nemôžu pomôcť. Justin a ich tri deti strávili pri jej lôžku 27 hodín, potom bola Joanne odpojená a zomrela. ,,Boli sme v šoku. Nikdy jej nebolo nič vážnejšie, ako bolesť hlavy. Bola zdravá, jediné, o čo sa strachovala, bolo, či sa stihne do leta dostať do formy,“ krúti hlavou vdovec Justin. ,,Chcel by som vrátiť čas a nikdy ten stacionárny bicykel nekúpiť. Vyhodil som ho. Nikto nevie, čo vlastne spôsobilo jej smrť, ale cítim, že to má s ním súvislosť,“ hovorí nešťastný muž.

S Joanne sa spoznali, keď mali len 13 rokov. ,,Učiteľka ohlásila, že príde do triedy nové dievča. Joanne prišla a sadla si vedľa mňa. Po 5 minútach som sa spýtal, či chce so mnou chodiť,“ spomína. Tvorili pár päť rokov, po škole sa ich cesty rozišli a každý si našiel nového partnera. ,,S novou priateľkou som nebol šťastný, jeden večer sme sa pohádali a ukončil som to. Šiel som do miestneho baru a tam stretol Joanne – povedala mi, že sa práve rozišla s priateľom. Cítil som, že je to osud a uvedomil si, ako veľmi mi chýbala,“ hovorí teraz už vdovec Justin.