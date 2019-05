Hromadná nehoda pri Trnave: Kamión dostal šmyk, potom havarovali ďalšie dve autá

Medzi Trnavou a Šelpicami sa vo štvrtok dopoludnia stala dopravná nehoda.

Vodič kamióna, ktorý išiel smerom na Trnavu, dostal z nezistených príčin so súpravou na vozovke šmyk, prešiel do protismeru, kde došlo k zrážke s osobným autom. To následne skončilo mimo cesty a po ňom aj auto, ktoré išlo za kamiónom.

"V snahe vyhnúť sa zrážke vodič strhol riadenie. Po nehode boli osoby z osobného auta prevezené na ošetrenie a podľa predbežných informácií by nemalo ísť o veľmi vážne zranenie," uviedla krajská policajná hovorkyňa v Trnave Mária Linkešová. Škoda na vozidlách bola odhadnutá na viac ako 15.000 eur. Polícia alkohol u vodičov nezistila. Presné príčiny a okolnosti nehody budú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania.

Z dôvodu dokumentovania dopravnej nehody a odstraňovania následkov bola cesta na nevyhnutne potrebný čas, približne do 13.00 h, uzavretá.