Celé St. Louis Blues sa hnevá na rozhodcov: Víťazný gól nemal platiť!

Niekdajší líder Ottawy Erik Karlsson čakal 17 zápasov, kým v play-off NHL strelil gól a v stredu na ľade v St. Louis dosiahol hneď dva.

Doteraz mal na konte 13 asistencií. Spolu so zápasmi základnej časti strelecky mlčal 32 zápasov od 29. decembra 2018. Jeho rozhodujúci zásah v predĺžení sa však stal predmetom nevôle fanúšikov aj hráčov súpera, keďže mu predchádzala aj prihrávka rukou v podaní Tima Meiera na Gustava Nyquista. U rozhodcov to však prešlo.

"Poriadne som to nevidel. Myslel som si, že Gustav mi to prihral priamo z priestoru pred bránkou. Celkovo to bol poriadny boj, v ktorom sme dobre začali, ale neskôr ubrali nohu z plynu a dovolili súperovi dostať sa do zápasu," uviedol Erik Karlsson na oficiálnom webe NHL.

Hokejisti San Jose sa v sérii 3. kola play off NHL proti St. Louis dostali do vedenia 2:1 na zápasy, keď v noci na ľade St. Louis Blues vyhrali 5:4 po predĺžení.