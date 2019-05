Na obľúbený Chodník korunami stromov sa zniesla spŕška kritiky: Po zarážajúcej fotke sa začali diať veci!

Dopomohla tomu kritika turistov alebo za to môže samotná príroda? V stredisku v Bachledovej doline plánujú cez víkend vysadiť viac ako päťtisíc stromčekov, pomôcť chcú takýmto spôsobom tamojšej prírode. Zároveň tam od odpadkov vyčistia aj časť lesa.

Do akcie sa zapojí stredisko Bachledka Ski & Sun, Chodník korunami stromov, Pieninský národný park a obyvatelia okolitých obcí. „Stromy sme vysádzali svojpomocne aj v minulosti. Teraz však príroda potrebuje našu pomoc intenzívne, preto musíme spojiť naše sily, aby sme zvládli vysadiť väčšie množstvo sadeníc a vyčistiť od odpadkov čo najväčšiu časť lesa,“ informovala marketingová špecialistka strediska Martina Múdra. Akcia sa mala uskutočniť pri príležitosti Dňa zeme ešte koncom apríla, pre nepriaznivé počasie ju presunuli na sobotu 18. mája.

Vlna kritiky na sociálnej sieti

Hneď po avíze o podujatí sa na sociálnej sieti Chodníka korunami stromov spustila vlna kritiky na stredisko. Po tom, čo medzi ľudí prenikol aktuálny záber presláveného chodníka, niektorí z komentujúcich uviedli, že sa v oblasti zničilo všetko, čo sa dalo, a pre atrakciu vyrúbali mnoho stromov. Fotku, ktorá šokovala nejedného turistu a vyslúžila si vyše 3000 zdieľaní, uverejnil na stránke Úžasné Slovensko - Wonderful Slovakia Slovák Peter.

"Sa čudujem ze tam ľudia ešte chodia a platia. Pozerať na zničenú prírodu. Čoskoro už len chodník, žiadne koruny stromov," napísali zhrození ľudia. "Je jedno, či je to ľudská hlúposť alebo likožrút. Presne pre toto tam ani nepôjdem. Nie je to vôbec krásne, keby sa hneď aj vysádzali nové stromy, bolo by to iné, ale namiesto toho sa tam bude asi stavať nejaký komplex," znel ďalší komentár, za ktorým nasledovali podobné príspevky. Po porovnaní Chodníka korunami stromov v rokoch 2017, 2018 a 2019 skutočne vidieť rozdiel.

Stredisko reaguje

Negatívne ohlasy nenechalo tak ani samotné stredisko. "Situácia miestnych lesov trápi i nás, preto ročne vysádzame tisícky stromov a osádzame lapače lykožrúta," reagovala správa Chodníka korunami stromov na na Facebooku. „Bolo tam vyrúbaných veľmi málo stromov, asi ani nie desiatka. Chodník bol architektom plánovaný tak, aby sa vyhýbal stromom a bol vedený okolo nich, preto nemá pravidelný tvar. Vyrúbaných bolo niekoľko stromov na mieste pod vyhliadkovou vežou,“ uvádza zasa marketingová špecialistka Martina Múdra pre agentúru SITA.

Podľa jej slov aj reštauráciu, ktorú v stredisku momentálne budujú, umiestnili práve na mieste, kde bola predtým zjazdovka a nie les. „Ani tam sme teda stromy nevyrúbali,“ poznamenala. Ako ďalej vysvetlila, reštaurácia bude navyše celá umiestnená v zemi tak, aby ju v rámci panorámy nebolo vidieť a na jej streche bude vysadená tráva.

Múdra priznala, že stav lesov Spišskej Magury už dlhší čas nie je ideálny. „Lesy sú poškodené víchricami, ktoré sa územím prehnali už i tento rok. Rovnako tak podkôrnym a drevokazným hmyzom, ktorý poškodil značnú časť stromov,“ uviedla. Spoločnosť preto vlani začala spolupracovať s Technickou univerzitou vo Zvolene a Pieninským národným parkom. „Navrhli opatrenia na zlepšenie stavu lesa, v rámci ktorých tam budú umiestnené lapače lykožrúta, a to už v týchto dňoch,“ dodala. Minulý rok tiež v tesnej blízkosti chodníka vysadili tritisíc stromčekov.

Pomôže nová tradícia?

Stredisko má v pláne urobiť z tejto akcie každoročnú tradíciu a vysadiť každý rok tisícky nových stromov. Na vlastné náklady zabezpečí sadenice stromov, lapače hmyzu, materiál na zber odpadkov i občerstvenie pre dobrovoľníkov. „Uvedomujeme si, že prírodu zaťažuje i rastúci turizmus. Návštevníci pohybujúci sa prírodou mimo vyznačených chodníkov sa nesprávajú vždy vzorne. Odpadky nachádzame po celom lese,“ uviedla marketingová špecialistka strediska. Areál preto podľa jej slov investuje aj do osvety turistov.

„Už dlhšie sa v stredisku nachádza informačné miesto, v ktorom sa turisti dozvedia, ako dlho sa v prírode rozkladá jednotlivý odpad,“ dodala s tým, že edukačných miest a foriem pribudne. V stredisku vypracovali niekoľko opatrení a krokov, ktorými chcú postupne zlepšovať stav okolitej prírody a prispieť k jej zachovaniu pre ďalšie generácie.