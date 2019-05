Otec s dcérami si vyšiel do prírody so psom: Jediná prechádzka zmenila život celej rodiny

Prechádzka za tisíce! Inak by sa nedalo nazvať to, čo sa stalo jednej austrálskej rodine.

Rodinka si na Deň matiek chcela vyjsť so psom po okolí. Hoci matka zostala doma, otec s dvoma dcérami išli do prírody pri meste Bendigo v južnej Austrálii. „Ja som to minul, ale moja dcéra do toho zakopla. Zrazu sa ozvala s otázkou, či je to zlato,“ cituje magazín People otca rodiny.

Išlo o poriadny úlovok, keďže nájdený nuget vážil vyše 560 gramov. Rodina ho zaniesla expertovi a ten potvrdil, že naozaj ide o zlato. Jeho odhadovaná cena sa pohybuje okolo 35-tisíc austrálskych dolárov, čo v prepočte činí 21 650 eur. „Prišlo to v ťažkých časoch, takže nám to pomôže zvládnuť našu finančnú situáciu. Nemohlo to byť lepšie načasované,“ povedal šťastný otec a dodal, že na miesto sa ešte chcú vrátiť pohľadať aj prípadné ďalšie nugety.

Podľa denníka New Zealand Herald nie je žiadnou raritou, že niekto narazil na zlatý poklad. Vlani v septembri sa napríklad podarilo nájsť nuget v hodnote 110-tisíc austrálskych dolárov (68-tisíc eur).