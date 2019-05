Andy Kraus sa čoskoro stane znova otcom: Pripravuje sa na to nejako špeciálne?

Herec a scenárista Andy Kraus (51) už vyše dvoch rokov tvorí pár s priateľkou Jankou (33). Stalo sa tak po tom, čo mu stroskotalo šestnásťročné manželstvo s Danielou (51), s ktorou má umelec dve deti - syna Borisa (17) a dcéru Zoju (13).

Po turbulentnom období Kraus však zažíva obrovské šťastie. Na jeseň sa totižto stane tretíkrát otcom. Pre Nový Čas víkend prezradil, dieťa akého pohlavia nosí jeho Janka pod srdcom a dvojica dokonca bábätku vybrala už aj meno. Ako prijali Krausove deti z prvého manželstva, že budú mať súrodenca?

V úlohe otca budete už po tretí raz. Pripravujete sa nejako špeciálne?

Nie, vôbec. Len sa na to veľmi teším. Uvedomujem si, že to bude iné. Mám viac skúseností a dal som si predsavzatie, že budem zodpovednejší a prísnejší otec, ktorý bude mať výchovu od začiatku pevne pod kontrolou. Ale už teraz viem, že to bude úplne inak. Som totiž rozmaznávajúci otec.

Sú teda vaše deti z prvého manželstva rozmaznané?

Rozmaznával som ich, ako sa len dalo. Dostali odo mňa asi viac darčekov, ako bolo nutné, na druhej strane dostali aj veľa energie, času a lásky, a tak z nich vyrástli úžasní ľudia a určite sa neprejavujú ako rozmaznaní.

Janka, vy máte šesťročného synčeka Tomiho. Aká ste mamina?

Som prísnejšia vo výchove. Všetko musí mať u mňa nejaké hranice. Tomi je na to už navyknutý odmalička, takže sa nemusím za neho hanbiť, keď niekam prídeme, že sa mi hodí o zem. To ja nepoznám. Dúfam, že sa nám to podarí aj pri druhom dieťati.