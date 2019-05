Pornoherečka si nechala zväčšiť pery: Fotka jej tváre po zákroku len pre silné povahy

Jej závislosť na plastických operáciách ju takmer stále život. Reč je o herečke z filmov pre dospelých Kirsty Collins (30), ktorá si nechala pery prerobiť novou metódou.

"Nebola som spokojná s tým, ako moje pery vyzerali. Dala som si preto do nich pichnúť prírodné kyseliny, ktoré mali rozpustiť moje predošlé implantáty," začala v spovedi pre médiá. Podľa jej slov ju na takúto formu zákroku nahovorili s tým, že je to šetrnejšie pre telo, ktoré prijme prírodné látky ľahšie ako umelé.

Podľa webu The Sun však procedúra, za ktorú zaplatila takmer 500 €, dopadla úplne inak, ako mala. "Hneď po vpichu som cítila neopísateľné pálenie, ktoré sa rozlievalo po celej mojej tvári." Našťastie bol pri nej jej manažér, ktorý privolal záchranku.

"Doslova som videla, ako sa moja pera nafukuje," pokračovala v opise desivého zážitku. "Moje srdce bilo, ako keby chcelo vyskočiť z hrude." V nemocnici jej lekári pichli dvojitú dávku adrenalínu. Tá ju zachránila pred kolapsom. Mohlo by sa zdať, že pornoherečka, ktorá utratila za plastiky 35 000 €, sa po tomto zážitku na vylepšovanie svojho tela vykašle. Opak je však pravdou. "Odteraz si budem dávať väčší pozor na to, čo si dám do tela vložiť," povedala. S plastikami však nekončí. "Koncom roka si dám zadok upraviť tak, aby vyzeral ako pozadie Brazílčanky," prezradila svoje plány.

Kirsty si už neraz dala operovať tvár, jej prsia chirurgovia už upravovali dvakrát a podstúpila aj liposukciu. "Keď chcete byť zaujímavá, musíte dať svojim fanúšikom, čo chcú. Bez toho sa nedá v tomto biznise fungovať," opísala pomery v priemysle s erotikou. "Navyše milujem tento vzhľad a myslím si, že aj keď sa mi ľudia smejú, nemajú právo súdiť ma," dodala na záver.