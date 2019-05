Škandál v hnutí Sme rodina: Syn podpredsedu skončil v base, Kollárova reakcia hovorí za všetko!

Zaujímavé zistenia! Potomok podpredsedu hnutia Borisa Kollára (53) Sme rodina Jozefa Vašutu (58) si poriadne zavaril.

Syn Patrik (31) mal pre prečin ublíženia na zdraví nastúpiť do väzenia, no neurobil tak a polícia po ňom vyhlásila pátranie. V zozname hľadaných osôb bol 20 dní, počas ktorých pridával na internetovú sociálnu sieť fotky a veselo pod nimi diskutoval. Čo na jeho správanie hovorí otec Jozef a šéf strany Kollár?

O hnutí Sme rodina sa v posledných dňoch hovorilo najmä v súvislosti s návštevou francúzskej ultrapravicovej političky Marine Le Penovej. Najnovšie však na povrch vyplávali informácie o kontroverznej minulosti rodinného príslušníka podpredsedu hnutia. Ešte v utorok po ňom podľa registra hľadaných osôb pátrala polícia, o niekoľko hodín na to záznam Patrika Vašutu na webe ministerstva vnútra nebol.

„Na osobu Vašuta Patrik Krajský súd Prešov vydal Príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody pre prečin ublíženia na zdraví, z uvedeného dôvodu bolo dňa 25. 4. 2019 vyhlásené pátranie. Pátranie po menovanom bolo dňa 14. 5. 2019 odvolané, nakoľko pominuli dôvody pátrania - menovaný sám nastúpil do výkonu trestu odňatia slobody,“ odpísala Ligdayová. Vašuta dostal podľa našich informácií 3 roky väzenia za ublíženie na zdraví a náhradu škody.

Reakcia predsedníctva

Šéf Sme rodina Boris Kollár sa o situácii podpredsedovho syna dozvedel až v utorok, no vyjadrovať sa k tomu príliš nechcel. „Z tohto je jasne vidieť, že nerobíme rozdiely, nemáme našich a vašich ľudí. Platí padni, komu padni. Pokiaľ niekto urobil niečo zlé, tak si zaslúži trest. Ďalej sa k tomu nemám čo vyjadrovať, to je súkromná osobná záležitosť a tragédia pána Vašutu. Strana s tým nemá nič spoločné,“ uviedol Kollár.

Na otázku, či sa s podpredsedom plánuje o synovom prehrešku rozprávať, reagoval negatívne. „Neprináleží mi sa s mojím podpredsedom rozprávať o tom, čo sa mu deje v rodine. Či sa rozpráva s manželkou, či má deti, nemá deti, či je homosexuál. To neprináleží do straníckej línie. Keby sa previnil náš člen pán Vašuta, tak to, samozrejme, budeme riešiť,“ povedal Kollár, ktorý tvrdí, že samotného hriešnika osobne nepozná i keď pripúšťa, že sa s ním možno niekedy videl.

Otec vinníka Jozef Vašuta je podpredsedom strany pre regióny, v parlamentných voľbách 2016 kandidoval z 56. miesta a získal 466 preferenčných hlasov. K synovmu prehrešku sa nám Vašuta starší do uzávierky nevyjadril.