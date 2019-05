Pohovor, očakávania, slabé stránky: Ako mileniáli menia pracovný trh?

Rozmýšľajú inak, majú iné očakávania a menia pracovný trh. Prieskum portálu Profesia.sk ukázal, že klasické pracovné pohovory sú prikrátke na spoznanie ich kvalít.

Uchádzači na počkanie vysypú natrénované odpovede, ktoré majú s realitou často spoločné len máločo a personalisti sa uchyľujú k výberu adeptov, ktorí urobili dobrý osobný dojem, namiesto tých so skutočnými schopnosťami. Čo hľadajú mladí ľudia v budúcej práci a aké nové spôsoby pohovorov sa začali používať?

Najväčšiu zmenu na trh práce priniesli mileniáli a ich nový pohľad na zamestnanie. Zamestnanci s rokom narodenia 1980 až 1995 budú onedlho tvoriť najpodstatnejšiu časť pracovnej sily na trhu práce. „Aj z tohto dôvodu je pre firmy dôležité zisťovať, aké požiadavky majú ľudia tejto vekovej skupiny,“ hovorí Nikola Richterová z portálu Profesia.sk a dopĺňa: „Výsledky našich výskumov ukazujú, že požiadavky týchto zamestnancov sa na Slovensku s ponukou zamestnávateľov zatiaľ nezhodujú.“ Otvoriť galériu Zdroj: Infografika Nového Času

Naopak, zamestnávatelia sa začínajú namiesto doteraz zaužívaného dokladovateľného vzdelania u uchádzačov viac zaujímať o tak­zvané soft skills, čiže mäkké zručnosti. Na rozdiel od vodičského preukazu, zváračskej licencie či certifikátu o znalosti jazyka tieto schopnosti sa nedajú zdokumentovať.

Čo sú to soft skills, alebo mäkké zručnosti

Sú to „schopnosti, ktoré nemôžeme exaktne zmerať, jednoducho preukázať a jasne kategorizovať odpoveďami ,áno – nie´. Vyplývajú z charakteru kandidáta a je to súhrn reakcií na rozličné podnety,“ vysvetľuje Jitka Součková z personálnej agentúry Graft on Recruitment. Opakom sú hard skills, alebo tvrdé zručnosti. To sú tie, ktoré sa viete naučiť a úroveň ich ovládania sa dá jednoducho zmerať. Môže ísť o technické, jazykové, počítačové zručnosti.

Najžiadanejšie soft skills