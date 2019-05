Vízie ako zo sci-fi filmu: Miliardár Jeff Bezos sťahuje ľudí do vesmírnych mestečiek

Generálny riaditeľ spoločnosti Amazon, Jeff Bezos, minulý týždeň odhalil množstvo informácií dlhoročnej práce kozmickej spoločnosti Blue Origin. Medzi nimi bola aj ambiciózna vízia vesmírnej kolonizácie. Táto vesmírna loď by nebola ďaleko od zeme, aby ľudia mohli cestovať sem a tam, no bol by to pobyt pre vyše milión ľudí. Súčasťou by boli celé mestá, poľnohospodárske oblasti a dokonca aj národné parky.