Manželia si dali poslednú šancu splodiť bábätko: Že to dopadne takto, ani nesnívali

Niketa Bell (25) a jej manžel Mark (30) z anglickej obce Carleton Village sa zúfalo snažili o bábätko štyri roky.

Keď využili možnosť umelého oplodnenia, museli čeliť nešťastiu – mladá žena síce otehotnela, no o bábätko neskôr prišla. Niketa a Mark boli takí zdrvení, že sa rozhodli ďalšie procedúry na oplodnenie nepodstupovať. Lenže roky sa im bábätko počať prirodzene nedarilo, tak si povedali, že dajú umelému oplodneniu poslednú šancu.

,,Vždy som hovorila, že už by som do toho nešla. Prvý pokus bol ťažký a emočne náročný. Nakoniec som sa odhodlala do toho ísť, ale vravela som si, že to je posledný raz, že to je posledná šanca,“ povedala Niketa podľa The Sun. ,,Otehotnela som v septembri minulého roka. Povedala som Markovi, že sa tentokrát cítim inak, že mám pocit, že čakám dvojičky.“ Lenže pravda bola iná.

,,Moja mama so mnou šla na ultrazvuk a doktorka na mňa otočila monitor. Videla som, že tam bijú tri srdcia. Mama vraví, že mi v tom momente padla sánka,“ spomína. Mark nevedel novine uveriť. ,,Keď sme v tú noc ležali v posteli, povedal som jej: ,Uvedomuješ si, že teraz máme tri deti?´“ spomína. Šťastnému páru sa prvá narodila dcérka Lola, nasledovali ju jej bračekovia Jacob Douglas a Tommy James, ktorí sú identické dvojčatá.