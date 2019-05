Taxikárka získala milióny, šťastie jej však nepriniesli: Náhla smrť pár mesiacov po výhre

Po veľkom šťastí trpký koniec! Žena vyhrala v lotérii milióny. Dlho sa z nich však netešila.

Na vodičku taxíka Melissu Ede († 58) z britského Hullu sa v decembri 2017 usmialo veľké šťastie. Kúpila si 10-librový (11,5 eura) tiket do lotérie a vyhrala 4 milióny libier (4,6 milióna eur) v jackpote. No rozprávkovú výhru si dlho neužila. O 18 mesiacov neskôr náhle zomrela.

Týždeň pred smrťou Melissa cítila silnú bolesť v hrudníku. Išla preto do nemocnice s podozrením na infarkt. Melisse spravili sériu testov, no výsledky dopadli dobre a nič jej nenašli. „Lekári jej povedali, že tá bolesť mohla byť spôsobená úzkosťou, stresom alebo prepracovaním,“ cituje The Sun jej snúbenicu Rachel. Týždeň po prepustení z nemocnice však Melissa náhle zomrela. Príčina smrti zatiaľ nie je známa. Polícia však vyhlásila, že na jej smrti zatiaľ nie sú podozrivé okolnosti.

Melissa bola pomerne kontroverznou postavou. V roku 2011 totiž podstúpila zmenu pohlavia a jej deti ju zavrhli. Keď sa stala milionárkou, vyhlásila, že z jej výhry deti neuvidia ani cent. Bola hosťom viacerých talkshow a nakrúcala populárne videá na Youtube, kde propagovala svoj životný štýl.