Sagan prišiel v Kalifornii o žltý dres, horský terén mu nesedel

Dánsky cyklista Kasper Asgreen z tímu Deceuninck Quick-Step sa stal víťazom 2. etapy na pretekoch Okolo Kalifornie.

V náročnej horskej previerke z Rancho Cordova do South Lake Tahoe (214,5 km) Asgreen zaútočil v záverečnom polkilometri zo skupinky v úniku a s odstupom 4 sekúnd nechal za sebou Američana Tejaya van Garderena (EF Edcuation First) a Taliana Gianniho Moscona (Team Ineos). Dvadsaťštyriročný Asgreen si pripísal premiérový triumf v kariére. Slovák Peter Sagan v náročnom horskom teréne podľa predpokladov zaostal. Do cieľa prišiel na 85. mieste o 17:46 min neskôr ako víťaz až za bratom Jurajom, ktorý skončil o jednu priečku vyššie. Tretí slovenský zástupca tímu Bora-Hansgrohe Erik Baška bol klasifikovaný na 115. pozícii (+26:19 min).

P. Sagan prišiel o žltý dres lídra pretekov, novým vedúcim mužom sa stal Van Garderen s náskokom 6 sekúnd pred Mosconom a 7 sekúnd pred Asgreenom. Peter Sagan je šesťdesiaty siedmy s mankom 17:38 min. Jurajovi Saganovi patrí 94. priečka (+18:39) a Erik Baška je stopiaty (+26:25). P. Sagan už nie je ani lídrom bodovacej súťaže. S rovnakým počtom 15 bodov je na čele Asgreen. Baškovi patrí s 2 bodmi 26. pozícia.

V druhej etape cyklisti absolvovali štyri kategorizované stúpania a bezmála 4500 výškových metrov. Tiež prekonali priesmyk Carson Pass vo výške 2627 m, vôbec najvyšší bod pretekov v celej ich histórii. Etapa mala mať pôvodne dĺžku 194,5 km, ale sneh v úseku Mormon Emigrant Trail prinútil organizátorov urobiť obchádzku a pridať kilometre navyše. Pretekári prišli o dve horské prémie I. a II. kat. Sky Park Road a Mormon Emigrant Pass, pribudla im však prémia III. kat. Bucks Bar Road na 68,5 km.

V utorok pokračuje 14. ročník pretekov Okolo Kalifornie ďalšou náročnou etapou na trase Stockton - Morgan Hill s dĺžkou 207 km.

Výsledky:

2. etapa (Rancho Cordova - South Lake Tahoe (214,5 km): 1. Kasper Asgreen (Dán.) Deceuninck Quick-Step 6:17:11 h, 2. Tejay van Garderen (USA) EF Education First +4 s, 3. Gianni Moscon (Tal.) Team Ineos +4, 4. Tadej Pogačar (Slovin.) UAE Team Emirates +10, 5. Maximilian Schachmann (Nem.) Bora-Hansgrohe +16, 6. Jonas Gregaard Wilsly (Dán.) Astana +27,... 84. Juraj Sagan, 85. Peter Sagan - obaja +17:46 min,... 115. Erik Baška (všetci SR) všetci Bora-Hansgrohe +26:19.

Poradie po 2. etape: 1. Tejay van Garderen (USA) EF Education First 9:31:19 h, 2. Gianni Moscon (Tal.) Team Ineos +6 s, 3. Kasper Asgreen (Dán.) Deceuninck Quick-Step +7, 4. Tadej Pogačar (Slovin.) UAE Team Emirates +16, 5. Maximilian Schachmann (Nem.) Bora-Hansgrohe +22, 6. Rob Britton (Kan.) Rally UHC Cycling +33,... 67. Peter Sagan +17:38 min,...94. Juraj Sagan +18:39,... 105. Erik Baška ((všetci SR) všetci Bora-Hansgrohe +26:25.

Bodovacia súťaž: 1. Kasper Asgreen (Dán.) 15 bodov, 2. Peter Sagan (SR) 15,. 3. Tejay van Garderen (USA) 12, 4. Travis McCabe (USA) Tím USA 12, 5. Gianni Moscon (Tal.) 9, 6. Max Walscheid (Nem.) Sunweb 9,... 26. Erik Baška (SR) 2.

Zostávajúci prehľad etáp na 14. ročníku pretekov Amgen Tour of California /Okolo Kalifornie 2019/:

Utorok 14. mája - 3. etapa: Stockton - Morgan Hill (207 km)

Streda 15. mája - 4. etapa: Raceway Laguna Seca - Morro Bay (212,5 km)

Štvrtok 16. mája - 5. etapa: Pismo Beach - Ventura (218,5 km)

Piatok 17. mája - 6. etapa: Ontario - Mount Baldy (127,5 km)

Sobota 18. mája - 7. etapa: Santa Clarita - Pasadena (141 km)