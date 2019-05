Obvinená herečka zo Zúfalých manželiek sa priznala pred súdom: Prokuratúra za podvod požaduje mesiace väzenia

Americká herečka Felicity Huffman, známa zo seriálu Zúfalé manželky, sa dnes pred federálnym súdom priznala k účasti na podvádzaní pri prijímacích skúškach na prestížnej univerzite.

56-ročná herečka bola zadržaná spolu s desiatkami ďalších zámožných rodičov či trénerov, ktorí sú do škandálu tiež zapletení. Rozsudok má byť vynesený 13. septembra. Prokuratúra uviedla, že bude pre Huffmanovú požadovať štyri mesiace väzenia. Felicity Huffman čelí obvineniu, že zaplatila úplatok vo výške 15.000 dolárov, aby pomohla svojej najstaršej dcére prejsť cez vstupné testy.

Podľa agentúry AP sa ospravedlnila a povedala, že prijme dôsledky svojich činov. Felicity Huffman sa k podvodu, ktorý médiá označujú za najväčší v dejinách amerických vysokých škôl, formálne doznala vyšetrovateľom už v apríli. Podobným obvineniam čelí 50 ľudí. Rodičia údajne zaplatili dohromady 25 miliónov dolárov učiteľom, ktorí mali zabezpečiť, aby sa uchádzači dostali na univerzity, ako sú Yale alebo Georgetown.

Felicity Huffman dnes pred súdom podľa svetových agentúr stála so zopnutými rukami a odpovedala "Áno, vaša ctihodnosť" na otázku, či rozumie obvineniam. Ústrednou postavou systému podvodov je podľa prokuratúry William "Rick" Singer so svojou spoločnosťou Edge College & Career Network. Singer sa k obvineniu už skôr priznal, a to vrátane vydierania, pranie špinavých peňazí a bráneniu spravodlivosti. Hrozí mu až 65 rokov väzenia a súdený má byť v júni. Dokumenty uvádzajú dva typy podvodov. Falšovanie prijímacích testov uchádzačov a vytváranie falošných podkladov pre získanie športových štipendií. Niektorí rodičia využili podľa vyšetrovateľov oba varianty.