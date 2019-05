Infarktový záver šialeného zápasu s Kanadou: Naši bojovníci prehrali v posledných sekundách

Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali vo svojom treťom zápase A-skupiny domácich majstrovstiev sveta v Košiciach s Kanadou 5:6. Zámorskí hráči rozhodli o triumfe sekundu pred koncom.

Zverenci trénera Craiga Ramsayho viedli už po deviatich minútach 2:0 vďaka presným zásahom Matúša Sukeľa s Adamom Liškom, ale "javorové listy" ešte do prestávky odpovedali gólmi Anthonyho Manthu so Sheom Theodorom. Podobný scenár sa zopakoval aj v druhom dejstve. Slováci si rýchlo vypracovali náskok 4:2 po zásahoch Ladislava Nagya s Liškom,V 33. minúte mohli ísť domáci opäť do vedenia, ale gól Tomáša Tatara neuznali arbitri po rozhovore s videorozhodcom. Do šatní napokon odchádzali štastnejší kanadskí hráči, keďžea následne prepustil miesto v bránkovisku Marekovi Čiliakovi.

V záverečnej tretine sa Slovákom podarilo vyrovnať v 52. minúte po góle Adama Lišku. V samom závere tretej tretiny však Kanada dokázala využiť tretiu presilovku v zápase a rozhodnúť zápas.

V 52. vzájomnom meraní síl slovenského a kanadského tímu sa zrodilo 25. víťazstvo zámorského výberu. Slováci čakajú na triumf nad Kanadou na pôde majstrovstiev sveta od mája 2012, vtedy uspeli vo štvrťfinálovom súboji.

Slováci majú v utorok na šampionáte voľno a najbližšie nastúpia v stredu o 20.15 h proti Nemecku. Kanaďania majú pred sebou dva voľné dni, vo štvrtok o 16.15 h si zmerajú sily s Francúzmi.

Majstrovstvá sveta 2019 v ľadovom hokeji - pondelok:

A-skupina (Košice):

Slovensko - Kanada 5:6 (2:2, 2:3, 1:1)

Góly: 8. M. Sukeľ (Studenič, L. Nagy), 9. Liška (Jaroš, Lunter), 22. L. Nagy (Marinčin, Lantoši), 26. Liška (Buc, Lunter) - 17. Mantha (Turris, McCann), 19. S. Theodore (Mantha, Severson), 28. Marchessault (Chabot), 29. Cirelli (S. Reinhart, S. Theodore), 37. Stecher, rozhodujú: Björk (Švéd.), Nikolic (Rak.) - Malmqvist (Švéd.), Oliver (USA)

Slovensko: P. Rybár (37. Čiliak) - Černák, Sekera, Jaroš, Marinčin, Koch, Fehérváry, Čajkovský - Pánik, Krištof, Tatar - Studenič, M. Sukeľ, L. Nagy - Lantoši, L. Hudáček, M. Daňo - Liška, Buc, Lunter - Zigo

Kanada: Matt Murray - Stecher, Chabot, Nurse, Severson, S. Theodore, Montour, Fabbro - D. Strome, Mark Stone, Marchessault - Couturier, S. Reinhart, Cirelli - McCann, Turris, Mantha - Henrique, P.-L. Dubois, M. Joseph - Jost

Kanaďania povzbudení nedeľňajším vysokým víťazstvom nad Veľkou Británou začali aktívnejšie a hneď v prvom striedaní nebezpečne vystrelil spomedzi kruhov obranca Thomas Chabot. Domáci reprezentanti odpovedali na začiatku 6. min. Po pravom krídle unikol Marko Daňo, ktorého strela švihom tesne minula cieľ a onedlho preveril brankára Matta Murrayho zakončením z medzikružia Libor Hudáček. O dve minúty neskôr sa už prvýkrát zmenilo skóre. Druhá útočná formácia slovenského tímu vytvorila tlak na kanadskú svätyňu a puk napokon dopravil do siete Matúš Sukeľ. V 9. min viedli hokejisti spod Tatier o dva góly. V brejku štyroch proti dvom Christián Jaroš našiel voľného Adama Lišku a ten na dvakrát prekonal Murrayho. Záver prvej tretiny však patril zámorskému mužstvu. V 17. min Anthony Mantha úspešne zakončil rýchly protiútok Kanady a následne v presilovke skóroval aj obranca Shea Theodore.

Druhé dejstvo odštartovali Slováci s výhodou presilovky o dvoch hráčov. V nej zostal pred bránkou Kanady úplne zabudnutý Richard Pánik, ale zblízka neprekvapil Murrayho. Podarilo sa to až Ladislavovi Nagyovi v 22. min, ktorý v klasickej presilovke vo formáte piatich proti štyrom prudko vystrelil a odrazený puk od kanadského beka putoval do siete. V 26. min prišiel štvrtý presný zásah domáceho výberu, druhýkrát v zápase bol na konci gólovej akcie Liška. Dvojgólové vedenie Slovákom nevydržalo dlho, pretože na začiatku 28. min znížil v presilovke Jonathan Marchessault a krátko po ňom sa presadil z dorážky aj Anthony Cirelli. V 33. min domáci fanúšikovia opäť zdvíhali ruky nad hlavu po zakončení Tomáša Tatara, ale arbitri po dlhom telefonáte s videorozhodcom gól neuznali pre nedovolené bránenie v hre brankárovi. Do šatní napokon odchádzali spokojnejší zverenci Alaina Vigneaulta, keďže Troy Stecher nenápadnou strelou prekonal Patrika Rybára a vyhnal ho na striedačku.

V záverečnej tretine sa oba tímy spočiatku pozorne strážili a šance prichádzali len sporadicky. V 43. min využil medzeru v slovenskej defenzíve Mark Stone, ale Marek Čiliak úspešne zasiahol. O päť minút neskôr Nagy dlho váhal s prihrávkou, potom však našiel úplne voľného Erika Černáka, ktorého príklep tesne minul kanadskú bránku. Podobne vyzerala aj akcia z dielne Andreja Sekeru, ktorý sa v 51. min pohral s obranou súpera, no jeho prihrávku nezužitkoval na gól Tatar. Onedlho neuspel v obrovskej príležitosti neuspel ani Martin Marinčin, následne strela Sukeľa však vďaka odrazu od korčule kanadského hráča skončila v bránke. Dlho sa zdalo, že Slováci získajú proti favoritovi aspoň bod, no necelé dve sekundy pred koncom riadneho hracieho času rozhodol strelou švihom Mark Stone.