Trump prijal v Bielom dome Orbána: Veľké slová chvály na adresu maďarského premiéra

Americký prezident Donald Trump v pondelok v Bielom dome privítal maďarského premiéra Viktora Orbána, jedného z mála európskych štátnikov, ktorý Trumpa podporil ešte počas jeho volebnej kampane v roku 2016.

Trump pochválil Orbána za migračnú politiku a povedal, že premiér je tvrdý a uznávaný politik, ktorého kroky v otázke prisťahovalectva sú správne. Orbán podľa šéfa Bieleho domu pri riešení migračných problémov odvádza "skvelú prácu" a jeho príchod do Bieleho domu považuje prezident USA za veľkú česť.

Maďarský premiér s Trumpom súhlasil v názore, že stanovisko oboch štátnikov je voči migračnej kríze rovnaké. Názor na nekompromisný postup proti ilegálnej migrácii oboch politikov spája, cti návštevy v Bielom dome sa ale Orbánovi dlho nedostalo, upozornila americká tlač. Podľa serveru Politico diplomati z amerického ministerstva zahraničia Trumpa varovali, že Orbán podkopáva základy demokratického usporiadania maďarskej spoločnosti a priatelí sa s Moskvou.

Pochybnosti vyvoláva aj Orbánova nerozvážna kritika americko-maďarského miliardára Georgea Sorosa. Republikánsky predseda zahraničného výboru Senátu James Risch minulý týždeň poslal Trumpovi list, v ktorom prezidenta vyzval, aby sa o nevraživosti voči Sorosovi a o údajnom podnecovaní antisemitizmu v Maďarsku pri stretnutí s Orbánom zmienil. Maďarský premiér bol do Bieleho domu pozvaný poslednýkrát v roku 2005, podľa denníka The New York Times vláda Baracka Obamu Orbána okázalo ignorovala.

Orbán je posledným zo stredoeurópskych štátnikov, s ktorými sa šéf Bieleho domu v poslednej dobe stretol. Vo februári rokoval americký prezident s rakúskym kancelárom Sebastianom Kurzom, začiatkom marca bol hosťom v Bielom dome český premiér Andrej Babiš a pred desiatimi dňami prezident USA prijal predsedu slovenskej vlády Petra Pellegriniho. Už vlani v septembri navštívil vo Washingtone Trumpa poľský prezident Andrzej Duda.