Vzbura v krajine: Mladík znásilnil dievčatko (3), jeho rodina potom spravila niečo odporné

Tisíce ľudí vyšli v pondelok do ulíc v indickej časti Kašmíru, aby požadovali trest smrti pre muža, ktorý v meste Sumbal znásilnil trojročné dievčatko. Informovali o tom médiá, podľa ktorých v tejto nepokojnej himalájskej oblasti silnie hnev nad sexuálnymi trestnými činmi.

Pondelkové demonštrácie si podľa agentúry Reuters vyžiadali desiatky zranených, väčšinou medzi príslušníkmi bezpečnostných síl. Policajti v meste Sumbal použili slzný plyn a obušky na rozohnanie demonštrantov, ktorí zablokovali časť diaľnice a hádzali na nich kamene.

Podľa vyšetrovateľov minulý týždeň v stredu jeden zo susedov vylákal malé dievčatko do prázdnej školy a znásilnil ju. Matka našla krvácajúcu dcérku v školskej umyvárni, keď počula jej plač. Médiá uvádzajú, že dievčina bola hospitalizovaná v kritickom stave, ale teraz je stabilizovaná. Protesty podľa agentúry AP prepukli v nedeľu a následne sa rozšírili do ďalších miest. Rodina podozrivého, ktorý bol už zadržaný, totiž predložila údajne falošný doklad, podľa ktorého má útočník len 13 rokov. Ak by bol páchateľ neplnoletý, čakal by ho miernejší trest. Protestujúci tvrdia, že páchateľom je dvadsaťročný muž, ktorý pracuje v miestnom autoservise.

Znásilnenie trojročného dievčatka nasledovalo niekoľko týždňov po samovražde dievčaťa, ktoré podľa polície opakovane znásilňoval jej otec. Táto udalosť zosilnela znepokojenie verejnosti nad opakovanými násilnými činmi sexuálnej povahy. Časť protestujúcich už podľa médií neverí, že úrady dokážu chrániť ženy a dievčatá pred násilníkmi, a dožaduje sa trestov smrti pre usvedčených páchateľov týchto zločinov.