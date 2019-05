Otrasný prípad v Pardubiciach: Záchranka išla pre otca, našla zavraždeného syna († 7)

Otrasný prípad u našich českých susedov! V Pardubiciach bola v noci z nedele na pondelok privolaná do domu v časti Studánka záchranka.

Posádka si myslela, že v ohrození života je dospelý chlap (40). Na mieste však zistila, že v bezvedomí leží malý chlapček († 7). Napriek hodinovému úsiliu sa ho nepodarilo oživiť.

Pardubickí kriminalisti vyšetrujú vraždu malého prváčika, ktorého sa nepodarilo zachrániť ani napriek snahe záchranárov. Tých v noci na pondelok privolali na pomoc dospelému mužovi s psychiat- rickými problémami. „Na mieste bolo nájdené dieťa v bezvedomí. Ihneď bola začatá neodkladná resuscitácia a takisto boli prevedené urgentné chirurgické, život zachraňujúce úkony. Bohužiaľ, ani po takmer hodinovej resuscitácii sa u dieťaťa nepodarilo obnoviť srdcovú akciu a pacient zomrel,“ povedal hovorca pardubickej záchrannej služby Aleš Malý.

Chlapec na prvý pohľad zomrel po násilnom útoku. V dome, v ktorom sa otrasný čin udial, žije aj jeho matka spolu s ďalším dieťaťom. Počas vraždy však na mieste neboli. Okrem obete a otca sa tam nachádzali len prarodičia zosnulého prváčika.

Policajti otca zadržali a súd rozhodoval otom, či je za svoje činy trestne zodpovedný a či pôjde do väzby. „Vôbec to nechápeme, sme v šoku. Bol to dobrý chlap, o rodinu sa staral, mal normálnu prácu. Jeho žena mala nejaké problémy, aj s alkoholom. O deti sa odmietala starať,“ povedali pre iDnes otrasení susedia.