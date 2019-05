Danuše hľadala svoju matku, taký výsledok nečakala: Nečakaný zvrat všetkých udalostí

Obrovské šťastie a slzy dojatia! Tak to vyzeralo minulý týždeň v Sládkovičove (okr. Galanta) medzi troma sestrami.

O tom, že Danuše (52) existuje, Marta (62) a Daniela (60) totiž ani netušili. Češka Danuše sa dozvedela, že je adoptovaná len pred rokom od maminky, ktorá ju s láskou vychovala. Pátranie s pomocou Nového Času bolo také úspešné, že už na druhý deň boli sestry v kontakte. A hoci ich spoločná biologická matka už, žiaľ, nežije, všetky tri ženy dostali po rokoch konečne šancu stretnúť sa.

Rodinné putá sa popretŕhali nie ich vinou, teraz dostali šancu ich obnoviť. Češka Danuše sa prvýkrát v živote stretla so svojimi biologickými sestrami, o ktorých ešte pred dvoma mesiacmi nemala ani tušenie. Našla ich vďaka Novému Času v rekordne krátkom čase, po jednom dni. Biologická mama už 7 rokov nežije.

„Ani som netušila, že som adoptovaná. Maminka mi to povedala len pred rokom, keď ochorela. Tatinko už nežije. Rodičia ma vychovali s obrovskou láskou, bol to pre mňa veľký šok,“ prezradila Danuše, ktorá bola odhodlaná nájsť biologickú mamu. Rozuzlenie prišlo v rekordnom čase.

„Nevedela som, či ešte žije, či nemám súrodencov, nič. Po uverejnení článku sa mi prihlásili dve sestry zo Slovenska, bolo to úžasné, srdce mi bilo ako splašené,“ s dojatím opisuje osudové chvíle. Obe sestry, Marta (62) a Daniela (60) tušili, že niekde majú súrodenca, nemali však konkrétne indície. „Naša mama bola istý čas v Česku a čo sa tam presne stalo, to bolo tajomstvo, ktoré si zobrala so sebou do hrobu,“ povedala Marta.

Prekvapenie na oslave

Šťastné sestry hneď začali plánovať stretnutie, iniciatívu však zobrali do rúk ich deti. „Daniela oslavovala 60 rokov a jej synovia zorganizovali, že sme prišli aj my. Ani jedna zo sestier o tom netušili,“ smeje sa dnes šťastná Danuše. Sestry boli v okamihu dojaté.

Veľmi milo nás privítali, stále sme sa rozprávali, akoby sme sa poznali už roky. Vedeli, že existujem, ale nevedeli má nájsť. Nič nevedeli, ani kde som sa narodila, dokonca či som dievča, alebo chlapec,“ so slzami opisuje Češka, ktorá je nesmierne vďačná za príležitosť spoznať svoju biologickú rodinu.A veľmi ďakujem Novému Času, bez vás by sa nič také neudialo. Taký náš malý osobný zázrak,“ dodáva dojatá žena.