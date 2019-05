Líderka francúzskej krajnej pravice v Bratislave: Pomôže Kollárovi radikálka Le Penová?

Všetky cesty vedú... do Bratislavy! Teda v prípade, ak ste členom európskeho krajne pravicového združenia a chystáte sa kandidovať do europarlamentu.

Na konferenciu Za Európu suverénnych národov pozval na Slovensko líder hnutia Sme rodina Boris Kollár (53) predstaviteľov radikálnych strán z Európy na čele so šéfkou francúzskeho Národného združenia Marine Le Penovou (50).

Pravicoví nacionalistickí extrémisti sa spájajú po celej Európe. Kollár odmieta, že by sa týmto krokom jeho strana posúvala k radikálnej pravici. „Stotožňujem sa s politikou, ktorú presadzujeme my a ktorú ideme presadzovať spoločne,“ vyhlásil Kollár. Marine Le Penová je známa svojimi radikálnymi postojmi k migrácii a islamu.

Sama nedávno zľavila napríklad z požiadaviek o vystúpenie z EÚ, no odmieta napríklad euro. „Napríklad chce, aby prestali francúzske firmy prenášať výrobu za hranice. My tu napríklad máme francúzsku firmu PSA, ktorá tu vyrába autá. Podľa tejto logiky by sa táto firma mala vrátiť do Francúzska a nemala by vyrábať na Slovensku,“ vysvetlil Pavol Szalai z portálu euroactiv.sk, podľa ktorého sa Kollárova strana vstupom do tejto skupiny zaradila k radikálom.