Kočner s Bašternákom rozoberali zmiznutie zo Slovenska: Útek na Nový Zéland?!

Nová obľúbenená destinácia? Marián Kočner koketoval s myšlienkou úteku do zahraničia už 10 mesiacov pred Kuciakovou vraždou.

Vyplýva to z jeho správ s Ladislavom Bašternákom, v ktorých mu majiteľ bytu, v ktorom býva expremiér Fico, píše „vivat Nový Zéland“. Možný odchod z krajiny avizoval dva mesiace po smrti novinára aj samotný Kočner. Prečo práve Nový Zéland?

Dvaja najznámejší slovenskí „podnikatelia“ tušili, že je zle už pred viac než rokom. Vyplýva to z rozhodnutia Najvyššieho súdu vo veci Kočnerovho sprísnenia väzby. V texte uznesenia sú správy, ktoré si vymenil Kočner s Bašternákom. „Neviem, či by si nemal začať rozmýšľať o odsťahovaní z tejto Krajinky...,“ napísal Bašternák Kočnerovi 18. apríla 2017, v deň, keď sa konal aj Veľký protikorupčný pochod, na ktorom sa zúčastnili tisícky protestujúcich.

Deň na to Bašternák podľa informácií Denníka N ešte dodal: „Lebo ja už sa balím. Vláda, ktorá príde o tri roky, nás má na zozname ako prvých. Lipšic bude generálny prokurátor. Takže vivat Nový Zéland.“ Kočnerove odpovede v rozsudku zachytené nie sú, je však známe, že nešlo o jediný prípad, keď kontroverzný podnikateľ hovoril o úniku.

Túto možnosť rozoberal aj v správach s Tomášom Rajeckým, figurujúcim na mafiánskych zoznamoch. Rajecký Kočnerovi v apríli 2018 radil, aby opustil krajinu. „Medzinárodné vody to istia. Loď máme vybavenú,“ odpísal mu Kočner.

Zlá voľba?

Pri sprísnení Kočnerovej väzby Najvyšším súdom nezávažili ani tak zmienené správy, ale skôr skutočnosť, že Kočner vlastnil diplomatický pas. „Za predpokladu, že pre obvineného nebolo v minulosti problémom zaobstarať si diplomatický pas, v praxi ho i používať, resp. stať sa jeho držiteľom, vyvoláva i v súčasnosti obavu, že by si mohol taký pas zaobstarať a využiť ho, čo by mu mohlo napomôcť ľahšie než bez takého pasu uniknúť pred prekážkami, ktoré by v prípade úteku musel prekonávať,“ píše sa v uznesení.

Už Špecializovaný trestný súd, ktorý najprv sprísnenie väzby zavrhol, konštatoval, že Nový Zéland nie je ako úniková destinácia príliš vhodnou voľbou. S krajinou totiž máme zmluvu o extradícii. „Nový Zéland sa podľa Špecializovaného trestného súdu nejaví ako vhodný štát pre útek, lebo Slovenská republika má so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Írska uzatvorenú zmluvu o vzájomnom vydávaní zločincov,“ stojí v rozsudku.