Kontroverzné dresy pod paľbou ostrej kritiky: Fanúšikovia spoza Moravy broja proti abstraktnému logu!

Aj naši susedia riešili podobný problém. Český zväz ľadového hokeja už takmer rok vystupuje pod názvom Český hokej a na dresoch sa prezentuje logom, ktorého dominantou nie je štátny znak. Kontroverzný krok vyvolal negatívne reakcie nielen bežných ľudí, ale aj hráčov.

Čo si o tom myslia českí fanúšikovia, ktorí prišli svoj tím podporiť na MS do Bratislavy? „Doterajšia situácia s vypožičaným štátnym symbolom bola už neudržateľná, pretože na nás neustále parazitovali rôzne subjekty. Nastal čas zrevidovať našu identitu podľa vzoru ostatných hokejových federácií a odieť ju do moderného šatu,“ uviedol v júni 2018 šéf českého hokeja Tomáš Král na obhajobu nového loga.

V súčasnosti je realita taká, že českým reprezentantom na hrudi svieti akési logo abstraktného leva namiesto oficiálneho štátneho znaku a na hlavu zodpovedných sa hrnie jedna fanúšikovská kritika za druhou. „Ľudia kupujú radšej dresy so starým znakom. Tieto nové sa predávajú horšie,“ potvrdil nám jeden z predajcov na bratislavskom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu.

Marek (41): Nové logo je katastrofa!

Nám sa to nové logo absolútne nepáči. To si asi musí niekto robiť srandu. Veď predsa majstrovstvá sveta sú o tom, že sa reprezentuje krajina. My sme už staršia generácia a uznávame tradičné hodnoty. Toto nové logo je katastrofálne. Navyše výrazným spôsobom pripomína logo kamiónov Scania. Postrehli sme niečo, že ste podobný problém mali aj na Slovensku. U vás to riešili politici, zatiaľ čo u nás to prebehlo bez zásahov „vyššej moci“. Myslíme si, že je to tak správne. Politici by sa nemali starať do športu.

Jarda (40): Takto štát nezdiera zväz!

Mne sa nové logo páči. Mám taký pocit, že náš zväz sa pre túto zmenu rozhodol preto, lebo ho štát zdieral o peniaze za to, že hráči nastupovali so štátnym symbolom na dresoch. Nové logo nikoho neuráža, tak nevidím dôvod, prečo by mal mať s tým niekto problém. Môj starý dres som dal bratovi a kúpil som si tento nový. O tom, že ste niečo podobné riešili aj na Slovensku, som nevedel.