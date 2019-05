Mladá mamička z Prahy nemohla dojčiť a mala depresie: Krok, za ktorý jej hrozia roky väzenia!

Mladá žena, ktorá vlani vo februári nechala svojho šesťtýždňového syna v Prahe vonku na mraze, vypovedala, že nechcela dieťa zabiť.

Položila ho na ulicu a očakávala, že si ho niekto odnesie domov a začne vychovávať, vypovedala v pondelok na pražskom mestskom súde. Dvadsaťjedenročná matka čelí obžalobe z pokusu o vraždu, v prípade odsúdenia jej hrozí až dvadsaťročné väzenie alebo výnimočný trest. Podchladené dojča našiel podnikateľ Filip Slovák, ktorý za jeho záchranu získal ocenenie.



"Viem, že to, čo som urobila, bolo zlé. Ale dúfam, že mi súd dá možnosť všetko napraviť," vyhlásila mladá žena vietnamského pôvodu pred súdom. Veľmi by si priala získať syna späť a starať sa o neho, povedala. Uviedla, že v čase, keď dieťa opustila, si nevedela rady. Sama sa vraj nevedela o syna postarať a nechcela ho nechať u svojej matky, s ktorou má veľmi zlé vzťahy. Potom, čo dojča odložila na zem, schovala sa za domom a pozorovala, či si ho niekto odnesie. Po ulici podľa nej chodilo dosť ľudí, miesto nebolo opustené.



Znalcom žena skôr povedala, že mala dieťa s dlhoročným partnerom, ktorý ho ale nechcel. Nemohla dojčiť a mala depresie. Znalci sa ale zhodli, že netrpela laktačnou psychózou ani popôrodnou depresiou. Keď odložila novorodenca v nedostatočnom oblečení vo februári na vychladnutú zem, musela si byť podľa nich vedomá, že dieťa môže zomrieť. Mladá žena odložila svoje dieťa vlani 19. februára pri opustenej budove v Prahe 4 a odišla. Dieťa spalo, nevydávalo žiadne zvuky a podľa obžaloby ležalo na odľahlom mieste. Dojča malo tiež podľa štátnej zástupkyne vzhľadom na počasie veľmi málo oblečenia. Znalci uviedli, že by zomrelo počas desiatok minút. Nezranené dojča ale našiel Slovák, ktorý ho vzal domov a zavolal záchrannú službu.



Žena po čine odišla do Nemecka, kde ju za niekoľko mesiacov zadržala polícia. Nájdeného chlapca prevzali do starostlivosti pracovníčka sociálnoprávnej ochrany dieťaťa, o zverenie do starostlivosti požiadala jeho babička.