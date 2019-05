Košickú fanzónu zatvorili kvôli vetru: Fínom chýbalo pivo, situáciu vyriešili po svojom

Organizátori majstrovstiev sveta 2019 v Košiciach oznámili v pondelok predpoludním, že museli pre silný vietor uzavrieť oficiálnu fanzónu.

Informácia sa však v meste šírila pomaly a necelú hodinu pred pôvodne plánovaným otvorením (14.00 h) o nej nevedeli dokonca ani mestskí policajti, ktorí pred košickým Kulturparkom hliadkovali.

Podobne to bolo aj s viacerými dobrovoľníkmi, ktorí pracujú v jednotlivých stánkoch. Až po príchode na miesto sa dozvedeli, že v pondelok majú neplánované voľno. Okolo oploteného priestoru sa pohybovalo aj zopár fínskych fanúšikov, keď ich organizátori oboznámili so situáciou, presunuli sa pred Steel Arénu, no ani tam nepochodili, keďže dve a pol hodiny pred úvodným zápasom, boli zavreté všetky stánky. "Suomi" si však nenechali pokaziť náladu uzavretím fanzóny ani počasím a zamierili späť do mesta do barov, kde čakali na zápas proti USA (16.15 h).

Uzavretie fanzóny spôsobil silný vietor. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na pondelok výstrahu prvého stupňa pre celé Slovensko. Podľa stanoviska SHMÚ môže vietor spôsobiť škody menšieho rozsahu a predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. "Bezpečnosť fanúšikov je u nás na prvom mieste. Vzhľadom na riziká, ktoré kvôli silnému vetru hrozia, sme sa rozhodli, že brány fanzóny v Košiciach dnes ostanú zatvorené," povedal riaditeľ pre partnerstvá a špeciálne projekty 2019 IIHF MS Lukáš Donoval. V utorok 14. mája by mala byť fanzóna opäť otvorené od 14.00 h.