Filmový svet smúti: Zomrela jedna z najslávnejších herečiek v dejinách

Vo veku 97 rokov zomrela legendárna americká herečka, speváčka a ochrankyňa práv zvierat Doris Day, ktorej filmová kariéra bola na vrchole v 60. rokoch 20. storočia.

V pondelok to oznámila nadácia umelkyne, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra AP. Nadácia Doris Day na ochranu zvierat spresnila, že herečka zomrela v pondelok nadránom vo svojom dome v kalifornskom Carmel Valley, na predmestí San Diega. Nadácia v e-mailovom oznámení uviedla, že Doris Day skonala obklopená blízkymi priateľmi a "až donedávna, keď dostala vážny zápal pľúc, mala na svoj vek vynikajúce zdravie".

Bola známa ako speváčka s "medovým hlasom" a ako herečka, ktorej filmové drámy, muzikály a komédie s nevinným sexuálnym ladením z nej v 50. aj 60. rokoch urobili top hviezdu a zaradili ju medzi najpopulárnejšie filmové herečky v dejinách kinematografie.

Dayovej spevavý hlas, prirodzená krása blondínky a výnimočne žiarivý úsmev jej priniesli sériu hitov, najprv v hudobnom svete a neskôr v Hollywoode. Umelkyňa oslávila 97. narodeniny 3. apríla.

Doris Day - železná panna Hollywoodu

Doris Day sa narodila sa 3. apríla 1924 v Cincinnati v americkom štáte Ohio. Dcéra nemeckého klaviristu, ktorý našiel druhý domov v americkom štáte Ohio, chcela byť tanečníčkou, ale zabránila jej v tom vážna dopravná nehoda. Doris von Kappelhoff, ako sa vtedy volala, však z tejto situácie vyťažila to najlepšie. Chodila na hodiny spevu a čoskoro z nej bola žiadaná speváčka. S prvou úspešnou pesničkou Day after Day sa spája aj jej umelecké meno, pod ktorým ju od roku 1945 poznala celá Amerika.

Veľkým hitom Doris Day v povojnových rokoch bol šláger Sentimental Journey (Sentimentálna cesta), ktorý koncom druhej svetovej vojny úspešne vítal amerických vojakov pri návrate domov. Nemenej úspešné boli skladby Que sera sera a Everybody Loves a Lover, ktoré sa stali evergreenmi. Známosť s režisérom Michaelom Curtizom jej zabezpečila prvú úlohu vo filme Romance on the High Seas (Romanca na šírom mori, 1948). Svojím šarmom sa zapáčila publiku a dvere do filmového Hollywoodu mala otvorené. Vďaka mnohostrannosti dostávala úlohy nielen v komédiách, ale aj v muzikáloch a v kriminálnych filmoch.

Zažiarila v komédii z Divokého západu Calamity Jane z roku 1953. Režisér Alfred Hitchcock, ktorý miloval blondínky, ju obsadil do svojho filmu The Man Who Knew Too Much (Muž, ktorý vedel priveľa, 1956). O štyri roky neskôr hrala v napínavom thrilleri Midnight Lace (1960) obeť vlastného manžela.

Popularita Doris Day však pramení najmä z úspešných hollywoodskych komédií The Pajama Game (Pyžamová hra, 1957), Pillow Talk (Nočný rozhovor, 1959), Please Don't Eat the Daisies (Prosím, nejedzte sedmokrásky, 1960) a iných. Hoci mala takmer 40 rokov, v komédii That Touch of Mink (Dotyk norkového kožucha, 1962) dokázala humorným spôsobom odolať zvodným pokusom Caryho Granta, za čo si vyslúžila povesť železnej panny Hollywoodu. Prispievala k nej aj tým, že sexuálne scény označovala za "just sick", teda neznesiteľné.

Hovorí sa, že Doris mala aféru so svojím kolegom a neskorším americkým prezidentom Ronaldom Reaganom. Vydala sa štyrikrát, pričom raz sa stala vdovou a zvyšné tri manželstvá skončili rozvodom. V roku 1968, po smrti tretieho manžela, ktorý bol aj jej agentom, Doris Day zistila, že tento premárnil celý jej miliónový majetok. No nezlomná blondína si stratené pozície dobyla späť úlohami v televíznych projektoch. Jej organizácia na ochranu zvierat Doris Day Animal League bojovala proti pokusom na zvieratách a nekontrolovanému rozmnožovaniu domácich zvierat. V roku 2004 dostala Doris Day Prezidentskú medailu slobody. Od roku 1989 bola tiež držiteľkou Ceny Cecila B. DeMilla za celoživotný prínos pre film, ktorá sa odovzdáva na ceremónii Zlatých glóbusov.