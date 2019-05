Natália prišla do domova dôchodcov, nastalo zúfalstvo: Babička zmizla, nič nám nepovedali!

Foto

Neskutočný strach a neistota! To prežívala Natália, keď nevedela čo je s jej babkou Alžbetou(72), ktorá je umiestnená v domove dôchodcov Grandpark v Želiezovciach. Babička bola premiestnená do psychiatrickej liečebne bez toho, aby to oznámili rodine. Natália sa na postup vedenia sťažovala aj na sociálnych sieťach, to sa bráni, že rodina babku nenavštevovala, čo príbuzní popierajú.