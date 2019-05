Zistite, aký typ matky ste: TOP 7 pováh, z ktorých pôjdete do kolien

Ako najskôr zistíte, aký typ matky ste? Najlepšie na detskom ihrisku!

Je to miesto, kde sú zastúpené všetky druhy osobností, od ktorých sa, samozrejme, odvíjajú aj typy výchov. Prečítajte si zoznam TOP 7 typov matiek a vyberte si ten svoj!

Bio, eko, raw matka

Ortodoxná bio matka na niečo tak znečistené ako detské preliezky a pieskovisko pravdepodobne ani nejde. No jej miernejšia verzia sedí pri svojom synčekovi a kričí: "Maťko, poď si dať smoothičko!"

Matka - tvrďák

Tvrdá výchova, čo najmenej súcitu, veď väčšinou o nič nejde... Tak tento typ mamy určite "nevyšiluje" a na svoje dieťa, ktoré si práve oškrelo koleno, reaguje spôsobom: "Nerev, to sa spraví!"

Módna ikona sídliska

"Nedajbože sa ti niečo stane s tými novými šatičkami!" hovorí matka svojej dcérke po tom, ako si vystajlovala svoje dievčatko, hoci idú len na detské ihrisko.

Úzkostlivá matka

Má po ruke príručnú batožinu, v ktorej má všetko, keby sa jej dieťatko precikalo, prekakalo, keby vyšiel mráčik na oblohe, keby začali tropické horúčavy. Svoje dieťa stráži ako oko v hlave a keď sa zamračí, hneď mu oblieka ďalší svetrík či bundičku.

Matka - salámistka

Debatuje s "kolegyňami" o salóne krásy, v ktorom jej urobili pekné nechty. Nechá svoje dieťa voľne behať, hrať sa a spomenie si na neho, až keď vidí, ako ho cudzia teta vedie smerom k nej.

Matka - kamoška

Svoje dieťa "vychováva" spôsobom: "Čo by si chcel, miláčik?" Jej pobyt na detskom ihrisku sa tak predlžuje, pretože sa čaká na to, kedy si jej uzlíček šťastia povie, že už by aj šiel.

Matka - šéfka

Jej výchova spočíva vo velení. So svojím dieťaťom komunikuje výhradne rozkazmi a príkazmi. Pobyt na pieskovisku sa preto väčšinou končí plačom.