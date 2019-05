Bývalý kouč našej reprezentácie Vladimír Vůjtek: TOTO mu pripomínajú Slováci

Bol pri poslednom veľkom úspechu slovenského hokeja. Vladimír Vůjtek (71) v roku 2012 získal ako hlavný kouč so Slovákmi v Helsinkách strieborné medaily.

Skúsený kouč sleduje pozorne výkony Slovákov aj na domácom svetovom šampionáte. "Pred siedmimi rokmi sme tiež začínali troma ťažkými zápasmi, nečakane zdolali Ameriku a rozbehli sa," spomína si pre český denník Blesk Vladimír Vůjtek.

"Slováci zatiaľ na mňa urobili príjemný dojem. Američanom i Fínom stačili korčuliarsky i herne, majú veľkú chuť a nasadenie. K tomu aj hernú vyspelosť, aj s Fínskom to bol absolútne vyrovnaný zápas.Tieto dva zápasy rozhodne priradili Slovensko medzi špičkové mužstvá. Už pred šampionátom som vravel, že majú výbornú obranu. Či je to Sekera, Marinčin, Černák. V útoku vsadili na mladých dravcov. Teda okrem Laca Nagya. Pripomína mi to strieborný rok z Helsínk," dodal bývalý tréner slovenskej reprezentácie.