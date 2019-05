Poľsko zrušilo návštevu izraelskej delegácie: Obavy pred debatou o reštitúciách majetku Židov

Poľská vláda zrušila návštevu izraelskej vládnej delegácie vo Varšave.

Ako dôvod uviedla zmeny v zostave delegácie, ktoré izraelská strana urobila na poslednú chvíľu a podľa Varšavy by mohli znamenať, že predmetom rokovaní by sa mohli stať aj reštitúcie zhabaného majetku Židov v Poľsku. Informovala o tom v pondelok agentúra AP.

Návšteva izraelských predstaviteľov na čele s ministrom pre sociálnu rovnosť Elim Kohenom sa mala uskutočniť v pondelok. Jej zrušenie oznámilo poľské ministerstvo zahraničných vecí v nedeľu.

Reštitúcie majetku v Poľsku žijúcich Židov, zhabaného počas druhej svetovej vojny alebo po nej, sa stali témou prebiehajúcej kampane pred voľbami do Európskeho parlamentu a určite ovplyvnia aj kampaň pred parlamentnými voľbami, ktoré sa v Poľsku uskutočnia na jeseň tohto roku.

Poľsko bolo do druhej svetovej vojny domovom jednej z najväčších židovských komunít na svete - žilo ich tu okolo 3,3 milióna. Počas druhej svetovej vojny boli jej príslušníci takmer úplne vyhladení nacistami. Ich majetok bol počas vojny zhabaný alebo rozkradnutý nacistami, neskôr ho znárodnil komunistický režim. Niektoré židovské organizácie sa teraz domáhajú reštitúcií tohto majetku. Tieto snahy však v Poľsku vyvolávajú protesty, a to zo strany vlády, ale najmä krajnej pravice.

V sobotu sa vo Varšave konal pochod na protest proti údajnému tlaku Spojených štátov, aby Poľsko vyplatilo finančnú náhradu Židom, ktorých rodiny prišli o majetok počas holokaustu alebo po druhej svetovej vojne. Podľa poľských médií sa na ňom zúčastnilo okolo 20 000 ľudí. Išlo o protest proti návrhu zákona, ktorý vlani v máji podpísal prezident Spojených štátov Donald Trump. Zaoberá sa odškodnením za skonfiškovaný nehnuteľný majetok obetí holokaustu. Protest sa konal napriek tomu, že poľské vedenie v posledných dňoch ubezpečovalo, že tieto nariadenia Poľsko neohrozujú.

Vláda nacionalistickej strany Právo a spravodlivosť (PiS) pritom tiež deklaruje, že Poľsko by ako obeť druhej svetovej vojny nemalo mať voči obetiam holokaustu finančné povinnosti.

Premiér Mateusz Morawiecki zopakoval tento postoj aj uplynulú sobotu, keď na predvolebnom zhromaždení v meste Mlawa na severe krajiny vyhlásil: "Nedopustíme, aby bolo komukoľvek vyplatené akékoľvek odškodné, pretože sme to my, kto by mal dostať odškodné."

Spomínaný americký zákon č. 447 má názov "Spravodlivosť pre pozostalých, ktorí nedostali kompenzáciu za utrpené škody".

V prípade Poľska tento zákon hovorí o majetku tých, ktorí zomreli bez toho, aby zanechali dedičov, čo predstavuje v prvom rade Židov zlikvidovaných na území Poľska v čase holokaustu. Na základe tohto zákona si Američania osobujú právo podporovať rôzne organizácie, zaoberajúce sa otázkami reštitúcie a kompenzácie za stratené židovské majetky.