Boston bližšie k finále Stanleyho pohára, Caroline doma nedal šancu

Hokejisti Bostonu so slovenským kapitánom Zdenom Chárom sa opäť priblížili k finále bojov o Stanleyho pohár.

V druhom súboji finále Východnej konferencie Boston zdolal Carolinu 6:2 a v sérii vedie 2:0 na zápasy. Séria sa presúva do Raleighu, kde hrá svoje domáce zápasy Carolina. Tretí súboj príde na rad v utorok 14. mája.

Boston nedal šancu Caroline v súboji číslo 2. Na strely na bránku to bolo síce takmer vyrovnané (25:23), ale po presilovkovom druhom góle Matta Grzelcyka v zápase to bolo v 38. min už 4:0 pre Bruins. V tretej tretine pridali ďalšie dva góly domácich v 42. min David Backes a v 45. min Danton Heinen a až za rozhodnutého stavu 0:6 sa dostali k slovu hostia. Ich prehru v posledných desiatich minútach zápasu zmiernili kapitán Justin Williams a Teuvo Teräväinen.

Zdeno Chára absolvoval svoj pätnásty zápas v tohtoročnom play-off s takmer 25-minútovou porciou minút na ľade vrátane vyše štyroch minút v oslabení. Bolo to najviac spomedzi všetkých aktérov na ľade. Chára si nepripísal strelu na bránku, ale zato 4 bodyčeky a tiež zablokoval jeden strelecký pokus súpera a mal jeden dvojminútový trest. Jaroslav Halák sa opäť nedostal do bránky Bruins, útočník Peter Cehlárik figuroval medzi náhradníkmi.

Matt Grzelcyk sa podľa NHL.com stal piatym obrancom "medveďov" za posledných 35 rokov, ktorý strelil minimálne dva góly v jednom zápase play-off. Zdenovi Chárovi sa to podarilo v rokoch 2010 a 2011, okrem nich do tejto "privilegovanej" skupiny patria aj Ray Bouque (1990), Darren van Impe (1998) a Dan McGillis (2003). "Bolo dôležité naplno využiť výhodu domáceho ľadu a podarilo sa nám to. Ukázali sme, že sme pripravení a silní. Najmä v druhej tretine sme hrali výborne a nedovolili, aby sa ´momentum´zápasu prenieslo na stranu súpera," uviedol Matt Grzelcyk, prvá hviezda zápasu, na oficiálnom webe NHL.

Play-off NHL - finále konferencií - 2. zápas:

VÝCHODNÁ KONFERENCIA

Boston - Carolina 6:2 (2:0, 2:0, 2:2) - stav série 2:0

Góly: 16. Grzelcyk (M. Johansson, Coyle), 19. DeBrusk (Pastrňák, Krug), 24. Clifton (M. Johansson, Heinen), 38. Grzelcyk (Coyle, Krug), 42. Backes (Krejčí, Krug), 45. Heinen (Bergeron, Coyle) - 52. Williams (Faulk, Aho), 58. Teräväinen.

Zdeno Chára (Boston) odohral 24:58 min, 4 "hity", 1 zablokovaná strela, 2 trestné minúty.