Americký minister zahraničia zrušil návštevu Moskvy: Namiesto nej bude rokovať v Bruseli

Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo navštívi v pondelok Brusel, aby rokoval s európskymi predstaviteľmi o "naliehavých záležitostiach" vrátane Iránu.

Informoval o tom v nedeľu miestneho času zástupca jeho rezortu, na ktorého sa odvolávajú agentúry AFP a AP. Vzhľadom na zastávku v Bruseli šéf diplomacie Spojených štátov zruší návštevu Moskvy, ktorá sa očakávala v pondelok., aby sa stretol s prezidentom Vladimirom Putinom a ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom, dodal nemenovaný predstaviteľ krátko pred odletom ministra z Washingtonu.

Minulý utorok Pompeo zrušil návštevu Nemecka, a to len niekoľko hodín pred plánovaným príchodom do Berlína. Namiesto toho neočakávane pricestoval do Iraku na rozhovory s premiérom Ádilom Abdalom Mahdím. V stredu zavítal do Londýna a následne odvolal štvrtkovú návštevu Grónska, pretože sa podľa svojho ministerstva musel vrátiť do Washingtonu.

Pri oboch minulotýždňových zmenách programu na poslednú chvíľu sa Pompeo odvolával podobne na záležitosti týkajúce sa Iránu. Medzi Teheránom a Washingtonom v poslednom čase rastie napätie. Spojené štáty vyslali uplynulý týždeň do oblasti Perzského zálivu útočnú skupinu pozostávajúcu z lietadlovej lode a ďalších plavidiel, ako aj svoje bombardéry, pričom v piatok ohlásili aj presun batérie rakiet typu Patriot na Blízky východ. Tieto kroky sú podľa Washingtonu reakciou na obavy z možného zámeru Teheránu zaútočiť na americké sily alebo záujmy v regióne.